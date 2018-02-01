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ميسي يوجه رسالة إلى نيمار وألفيس بعد خسارة سان جيرمان

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 10:30 ميسي يوجه رسالة إلى نيمار وألفيس بعد خسارة سان جيرمان | سبور
ميسي يوجه رسالة إلى نيمار وألفيس بعد خسارة سان جيرمان
وجه النجم الأرجنتيني لاعب برشلونة ليونيل ميسي رسالة إلى زميليه في الفريق الكتالوني بالأمس البرازيليين نيمار داسيلفا وداني ألفيس، بعد خسارة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن

"شوف سبور"

 

وجه النجم الأرجنتيني لاعب برشلونة ليونيل ميسي رسالة إلى زميليه في الفريق الكتالوني بالأمس البرازيليين نيمار داسيلفا وداني ألفيس، بعد خسارة باريس سان جيرمان الفرنسي أمام ريال مدريد في ذهاب ثمن نهائي كأس العصبة الأبطال (1-3).

وأكدت إذاعة "راديو كتالونيا" أن ميسي بعث بكلمات تشجيع ومساندة لنيمار وألفيس في رسالته ويؤكد لهما أن الفريق الباريسي قادر على الفوز في الإياب.. وقالت إن النجم الأرجنتيني أكد لزميليه أن الفريق الفرنسي يمتلك من القدرات ما يؤهله للفوز في مباراة حديقة الأمراء يوم الثلاثاء 6 مارس المقبل.

 

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ليونيل ميسي باريس سان جيرمان الفرنسي نيمار شوف سبور

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