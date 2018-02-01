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بنجلون يصف سلفين بجوهرة BMCE خلال الكشف عن هويتها البصرية الجديدة

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 10:06 بنجلون يصف سلفين بجوهرة BMCE خلال الكشف عن هويتها البصرية الجديدة | اقتصاد
بنجلون يصف سلفين بجوهرة BMCE خلال الكشف عن هويتها البصرية الجديدة
وصف إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام المتصرف لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، شركة ''سلفين'' المتخصصة في إنتاج قروض الإستهلاك، بجوهرة BMCE، معتبرا أن فرع المجموعة، أي سلفين، قد وضع مخططا

شــوف تيفي:

وصف إبراهيم بنجلون التويمي المدير العام المتصرف لمجموعة البنك المغربي للتجارة الخارجية، شركة "سلفين" المتخصصة في إنتاج قروض الإستهلاك، بجوهرة BMCE، معتبرا أن فرع المجموعة، أي سلفين، قد وضع مخططا استراتيجيا جديدا لأفق 2020 يتمحور على مرتكزات نمو طموحة تسعى إلى رفع تحديات جديدة في المجال الرقمي، النمو التنظيمي والخارجي، وكذا الإمتياز في إعادة بلورة العلاقات مع الزبناء.

وأوضح بنجلون الذي يرأس أيضا مجلس رقابة شركة سلفين، في تصريح ل "شوف تيفي" على هامش ندوة صحفية نظمت مساء أمس بالدار البيضاء، أن شركة سلفين التي تجتاز، حسب تعبيره، المنعطف الرقمي وتطمح إلى تسريع وتيرة تحولها، "تكشف اليوم عن هويتها البصرية الجديدة وتُفصِح عن إجراء تحول عميق في مخططها الإستراتيجي، وهو التحول الذي يضع الزبون في صلب اهتمامات الشركة في السنوات المقبلة"

وقال بنجلون بهذه المناسبة التي تأتي على بعد فترة قصيرة من احتفاء المجموعة بمضي 20 سنة على تأسيس شركة سلفين، أن مبادرة هذه الأخيرة إلى تجديد التزاماتها إزاء الزبناء والشركاء في إطار توجه استراتيجي جديد ومبتكر، تتأسس، وفق تعبيره، على مكتسبات 20 سنة من الخبرة والتمرس في مجال الخدمات المالية، كما أنها تشكل مبادرة طموحة تنطلق، يضيف بنجلون، من الفرص الجديدة التي يتيحها لها مشروع اندماج سلفين مؤخرا مع تسليف.

وأوضح مسؤول البنك المغربي للتجارة الخارجية أن سلفين تطمح إلى اقتحام أسواق جديدة بالقارة السمراء، وتحديدا في ممارسة أنشطة الخدمات المالية، وهو الطموح الذي تسعى سلفين إلى مواكبته من خلال تسريع وتيرة التحول الرقمي الشمولي بكافة نظمه وآلياته وثقافته، معتبرا أن هذا التحول سيعزز من جودة الخدمات المقدمة للزبون والإرتقاء بها إلى المستوى الأفضل الذي يرضي كافة أصناف الزبناء والشركاء.

ويدكر أن شركة سلفين قد أجرت دراسة شاملة لجرد الحصيلة الخاصة بإرضاء زبنائها طيلة مسارها المهني، بدءا من تقديم طلب الحصول على المعلومات إلى غاية إقفال ملف السلف، ولهذا الغرض، أوكلت للمكتب الإستشاري المتخصص في هذا المجال مهمة إجراء دراسة موضوعية ومعقمة وفق المعايير الدولية المتداولة بهذا القطاع.

وكشفت نتائج هذه الدراسة التي همت عينة تتألف من 522 زبون وغير زبون لشركة سلفين، أن 90 في المائة من الزبناء يرون أن عروض منتوجات سلفين تتلاءم مع احتياجاتهم، كما عبروا عن ارتياحهم لمستوى الجودة التي تعرفها معالجة طلبات الحصول على قروض سلفين، في الوقت الذي أشاروا فيه، أي هذه النسبة، إلى أن طريقة حصولهم على هذه القروض تتم بكيفية سهلة وناجعة.

كما أوضحت الدراسة أن 96 في المائة من العينة المستجوبة، عبرت عن رضاها عن جودة الإستقبال الذي يحضى به الزبون لدى وكالات سلفين، مؤكدة ارتياحها لطريقة الإنصات وتفهم احتياجات الزبون، هذا في الوقت الذي توصلت فيه نتائج الدراسة إلى ما يفيد أن 8 زبائن من أصل 10 يوصون أقربائهم بالتعامل مع سلفين.

 

 

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شوف تيفي المغرب سلفين بنك بنجلون جوهرة قروض

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