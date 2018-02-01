ســــــابقة.. بعد السياقة..الريــاض تسمح للسعوديات بمزاولة الأعمال التجارية دون موافقة ولي الأمر ﻿

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المرأة في المملكة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرها للشروع في مزاولة أعمالها التجارية.

"شـــوف تيفي"

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن المرأة في المملكة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرها للشروع في مزاولة أعمالها التجارية.

وحسب صحيفة "عكاظ" في هذا الخصوص فإن مبادرة "مراس" المختصة بتحسين أعمال القطاع الخاص كشفت "أن المرأة لن تحتاج إلى موافقة ولي أمرها لبدء مزاولة أعمالها التجارية، إذ يمكنها الاستفادة من الخدمات الحكومية دون الحاجة لما يثبت موافقة ولي الأمر، أو المعرف".

وأفاد ذات المصدر أن "مراس" التي يرأسها وزير التجارة والاستثمار الدكتور ماجد القصبي، أوضحت أنه تم التنسيق مع 8 جهات حكومية أساسية من بينها وزارة العدل ووزارة التجارة والاستثمار ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بهدف دعم "المشاريع الواعدة، ففي حال تم فتح مشروع تجاري فلا حاجة لزيارة كاتب العدل، أو الموثّق لتوثيق عقد تأسيس الشركة، عقب السماح بإتمام العملية الإلكترونية عبر الربط المباشر مع نظام (أبشر) للتحقق من هويات الشركاء عن طريق الرسائل النصية"، حسب ما أوردته صحيفة روسيا اليوم,

هــذا ونقلت الصحيفة عن المستثمرة "غادة غراوي" تأكيدها أن سيدات الأعمال لم يعدن يواجهن أي عائق في مشاريعهن الخاصة أسوة بالرجال، لافتة إلى أن "الجهات الحكومية المرتبطة بالمشاريع التجارية لا تشترط موافقة ولي الأمر لإتمام خدماتها".