توقيف 644 شخصا من أجل مختلف الجنايات والجنح خلال 48 ساعة الأخيرة وتحرير803 مخالفة بوجدة ﻿

تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة، خلال 48 ساعة الأخيرة، من توقيف 644 شخصا من أجل مختلف الجنايات والجنح.

"شوف تيفي"

تمكنت مصالح ولاية أمن وجدة، خلال 48 ساعة الأخيرة، من توقيف 644 شخصا من أجل مختلف الجنايات والجنح.

وأفاد بلاغ لولاية الأمن بأن 553 من الموقوفين تم ضبطهم في حالة تلبس من أجل الاشتباه في تورطهم في جنايات وجنح مختلفة، بينما كان الباقي (91 شخصا) موضوع مذكرات أبحاث على الصعيد الوطني من أجل ضلوعهم في أفعال إجرامية.

وتابع المصدر أن عمليات التفتيش المنجزة في هذا الإطار أسفرت، بالخصوص، عن حجز أزيد من 21 كلغ من مخدر الشيرا، و80 غراما من مخدر الهيروين، و16 قرصا مهلوسا، و17 غراما من مادة الكيف، و456 قنينة من الخمور المهربة، بالإضافة إلى أسلحة بيضاء وهواتف نقالة ودراجة نارية.

وفي مجال السلامة الطرقية، مكنت إجراءات المراقبة التي باشرتها شرطة المرور من تحرير 803 محاضر لمخالفات السير، فضلا عن إيداع 47 سيارة و27 دراجة نارية بالمحجز البلدي لمخالفتها قانون السير والجولان.

وأشار المصدر إلى أن العمليات الأمنية النوعية المنجزة تندرج في سياق الجهود المتواصلة التي تقوم بها مصالح ولاية أمن وجدة بهدف الحد من مختلف المظاهر الإجرامية وتدعيم الإحساس بالأمن لدى ساكنة جهة الشرق.