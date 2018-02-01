تاعرابت مطلوب في الدوري الروسي ﻿

دخل نادي سبارتاك موسكو الروسي في مفاوضات جادة مع فريق بنيفيكا البرتغالي للفوز بخدمات المهاجم عادل تاعرابت، لاعب خط وسط فريق جنوى الإيطالي خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

" شوف سبور "

دخل نادي سبارتاك موسكو الروسي في مفاوضات جادة مع فريق بنيفيكا البرتغالي للفوز بخدمات المهاجم عادل تاعرابت، لاعب خط وسط فريق جنوى الإيطالي خلال فترة الإنتقالات المقبلة.

ويسعى بطل روسيا لتعزيز صفوفه بلاعب جديد في مركز الجناح استعدادا لرحيل نجمه كوينسي برومس، الهولندي والمطلوب من قبل ساوثهامبتون الإنجليزي.

واستعاد تاعرابت، أفضل مستوياته في الموسم الحالي، حيث شارك في 20 مباراة مع جنوى في مسابقتي الدوري الإيطالي والكأس، سجل خلالها هدفين وصنع هدفين آخرين.

يذكر أن تاعرابت أكد في عديد من المناسبات رغبته في العودة من جديد للمنتخب المغربي، على أمل المشاركة في كأس العالم التي ستحتضنها روسيا الصيف المقبل.