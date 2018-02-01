دراسة مثيرة..المال لا يجلب السعادة ﻿

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة ''بيردو'' الأمريكية أن المال وحدة لا يمكن أن يوفر للشخص سعادة دائمة، رغم أنه يمكن أن يحققها لفترة محدودة.

"شوف تيفي"

كشفت دراسة أجراها باحثون في جامعة "بيردو" الأمريكية أن المال وحدة لا يمكن أن يوفر للشخص سعادة دائمة، رغم أنه يمكن أن يحققها لفترة محدودة.

وحسب وكالة سبوتينك الروسية فقد كشفت الأبحاث التي شملتها الدراسة أن نسبة السعادة التي يحصل عليها الأشخاص بسبب المال تتفاوت من مكان إلى آخر حول العالم، مشيرا إلى أن حصول الشخص على دخل سنوي يصل إلى 95 ألف دولار يمثل دخلا مثاليا، في حين يكون الأشخاص الذين يتراوح دخلهم السنوي بين 60 و75 ألف دولار لديهم الفرصة ليكونوا مستقرين عاطفيا.

وأوضحت الوكالات أن هذه المبالغ تتفاوت من مكان إلى مكان حول العالم، مشيرا إلى أن تأثير الدخل المقبول على حالة الفرد العاطفية يتعلق بأنشطته الحياتية على مدار اليوم ومتوسط شعوره بالسعادة والفرح والإثارة والحزن والغضب، وعوامل أخرى مرتبطة بطريقة حياته وعلاقته بالآخرين الذين ربما يضع نفسه في مقارنات معهم، مشيرة إلى أن الأبحاث شملت 1.7 مليون نسمة من 164 دولة حول العالم.