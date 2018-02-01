عقوبة الفيفا.. خبر سار لجماهير الرجاء ﻿

أفلت فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم '' فيفا''، بعد ضخه مبلغ 50 مليون سنتيم يوم الجمعة الماضي في حساب نادي الإمارات الإماراتي، بخصوص قضية اللاعب حسن الطاير الذي كان

" شوف سبور"

أفلت فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، من عقوبة الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا"، بعد ضخه مبلغ 50 مليون سنتيم يوم الجمعة الماضي في حساب نادي الإمارات الإماراتي، بخصوص قضية اللاعب حسن الطاير الذي كان قد تعاقد مع الفريق الأخضر، رغم التزامه بعقد مع الفريق الإماراتي.

وكشفت صحيفة الأحداث المغربية، أن الإتحاد الدولي هدد بخصم ثلاث نقاط من رصيد الرجاء البيضاوي، في حالة عدم تسديد المبلغ في الأجال المحدد يوم الجمعة الماضي، وهو ما استنفر مسؤولي ممثل العاصمة الإقتصادية، الذين سارعوا إلى توفير المبلغ قبل نهاية المهلة.

وسبق للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم، أن تلقت مراسلة من الفيفا تؤكد فيها ضرورة تسديد فريق الرجاء البيضاوي المبلغ المذكور للفريق الإماراتي، في قضية حسن الطاير الذي وقع للأخضر موسم 2011-2012 رغم عدم انتهاء عقده بعد مع نادي الإمارات الإماراتي.