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يا ربي السلامة..كانت ناعسة و ضربها بمهراز..عسكري قتل مراتو بمكناس

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 09:18 يا ربي السلامة..كانت ناعسة و ضربها بمهراز..عسكري قتل مراتو بمكناس | حوادث و حقوق
يا ربي السلامة..كانت ناعسة و ضربها بمهراز..عسكري قتل مراتو بمكناس
اهتز حي البساتين بمدينة مكناس، خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها جندي متقاعد في حق زوجته النائمة.

"شوف تيفي"

 

اهتز حي البساتين بمدينة مكناس، خلال الأسبوع الجاري، على وقع جريمة قتل بشعة نفذها جندي متقاعد في حق زوجته النائمة.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر يومه الجمعة، فإن المشتبه فيه البالغ من العمر 68 سنة، متزوج وأب لثلاث أبناء، وجندي متقاعد، قام بتوجيه عدة ضربات بأداة نحاسية كبيرة الحجم "يد المهراز" لزوجته الخمسينية وهي نائمة بمنزل الزوجية، ما أدى إلى تهشيم رأسها، فلفظت أنفاسها الأخيؤرة في الحين.


وفور شيوع الخبر، حل بمسرع الجريمة ممثلو السلطة المحلية بالمنطقة وأفراد الوقاية المدنية وعناصر أمنية تابعة لولاية أمن مكناس رفقة الشرطة العلمية والتقنية.

وقد تم نقل جثة الهالكة إلى مستودع الأموات بمستشفى محمد الخامس بمكناس، في ما تم توقيف الجاني الذي يرجح حسب بعض المصادر أنه يعاني من اضطرابات نفسية.

 

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الجاني متزوج الجريمة جندي

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