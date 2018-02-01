مثير..الشرطة تطيح بقاتل زوجته بعد فراره من السجن منذ 7 سنوات ﻿

تمكنت عناصر الشرطة الجزائرية، من إيقاف مواطن تونسي فارا من العدالة والأمن التونسي منذ 7 سنوات بعد تورطه سنة 2010 في جريمة قتل زوجته، وحكم عليه بالسجن المؤبد، قبل أن يتمكن من الفرار من السجن خلال أحداث

شوف تيفي

تمكنت عناصر الشرطة الجزائرية، من إيقاف مواطن تونسي فارا من العدالة والأمن التونسي منذ 7 سنوات بعد تورطه سنة 2010 في جريمة قتل زوجته، وحكم عليه بالسجن المؤبد، قبل أن يتمكن من الفرار من السجن خلال أحداث الثورة في 2011.

وكشفت مصادر تونسية الخميس أن الموقوف التونسي قد تمكّن من دخول الأراضي الجزائرية خلسة بعد فراره من السجن واختار الإقامة بولاية تبسة الحدودية مع تونس، وظل يتنقل فيها بكل حرية ويمارس حياته اليومية بطريقة جد عادية، إلى غاية وصول أخبار مؤكدة إلى مصالح أمن ولاية تبسة، حول برقية التفتيش الصادرة ضده من طرف الجهات الأمنية والقضائية التونسية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه بعد التأكد من هويته، تمكن أعوان الشرطة الجزائرية من إيقاف السجين التونسي الهارب، واقتياده إلى مقر الأمن للتحقيق معه، واتخاذ الإجراءات القانونية ضده على مستوى مختلف الجهات المختصة على مستوى محكمة الاختصاص، قبل تسليمه إلى المصالح المختصة التونسية.