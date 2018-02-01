مثير..السجن لطبيب مشهور على المستوى العالمي بسبب مغربية وهذه هي التفاصيل ﻿

أدانت محكمة ميلانو صباح الخميس الطبيب النسائي الإيطالي سيفيرينو أنتينوري، المثير للجدل و المعروف بمساعدته نساء مسنات تخطين الستين من العمر على الإنجاب، بالسجن لمدة سبع سنوات وشهرين نافذة،

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أدانت محكمة ميلانو صباح الخميس الطبيب النسائي الإيطالي سيفيرينو أنتينوري، المثير للجدل و المعروف بمساعدته نساء مسنات تخطين الستين من العمر على الإنجاب، بالسجن لمدة سبع سنوات وشهرين نافذة، وحرمانه من مزاولة مهنة الطب لمدة خمس سنوات ونصف إثر ثبوت تورطه في أخذ بويضات من مبيض عشرينية مغربية.

وكشفت مصادر إيطالية أن المهاجرة مغربية (26 سنة) تحمل الجنسية الإسبانية، وضعت شكاية في الموضوع سنة 2016، وذلك بتهمة سرقة بويضات ذات المهاجرة المغربية بعد إخضاعها لعملية في عيادته بميلانو.

وأضافت المصادر ذاتها أن شكاية المهاجرة المغربية جاء فيها أنها تعرضت لعملية استدراج من طرف الأخصائي الإيطالي الذي عرض عليها الاشتغال معه كممرضة في عيادته الخاصة بميلانو، إلا أنها اكتشفت خضوعها لعملية تخصيب المبيض دون علمها و إرغامها على استئصال البويضات دون رضاها بعد أن أخبرها الدكتور الإيطالي أن مبيضها سينفجر إن لم يتم استئصال البويضات، وأن الطبيب أنتينوري هدّدها بالتصفية الجسدية إن قامت بالتبليغ عنه، تضيف ذات المهاجرة المغربية في شكايتها.