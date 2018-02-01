 ولادة لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من طرف لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026 وهذه مهمتها ﻿
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ولادة لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من طرف لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026 وهذه مهمتها

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 02:37 ولادة لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من طرف لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026 وهذه مهمتها | سبور
ولادة لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من طرف لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026 وهذه مهمتها
أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 لكرة القدم أنها أنشأت، خلال اجتماعها الأول الاثنين الماضي بالرباط، لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وذلك في إطار استعدادات ترشيح المغرب لتنظيم هذا

شوف تيفي + و م ع

أعلنت لجنة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 لكرة القدم أنها أنشأت، خلال اجتماعها الأول الاثنين الماضي بالرباط، لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان، وذلك في إطار استعدادات ترشيح المغرب لتنظيم هذا الحدث الرياضي العالمي.

وأوضحت اللجنة، في بلاغ لها اليوم الخميس، أن لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان تهدف إلى تنفيذ مقاربة قائمة على الإشراك والإسهام في وضع آليات ملموسة تتعلق بالإدارة المستدامة لهذه التظاهرة الدولية، في ما يتعلق بحقوق الإنسان وحماية البيئة.

وتتجلى المهمة الأولية للجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان ، يضيف البلاغ، في ''الاطلاع على مختلف وجهات النظر، وإصدار توصيات بشأن القضايا البيئية والاجتماعية ذات الارتباط بتنظيم التظاهرة العالمية في المغرب''.

وأكد المصدر ذاته أنه ''في حالة حظي المغرب بشرف تنظيم كأس العالم لكرة القدم 2026، فإن هذه اللجنة هي التي ستشرف وستتولى إدارة مشاريع وخطط متعلقة بالتنمية المستدامة وحقوق الإنسان في بلادنا''.

وذكر البلاغ أن مولاي حفيظ العلمي، رئيس لجنة ترشيح المغرب لاحتضان مونديال 2026 لكرة القدم، سلط، خلال كلمته الافتتاحية لهذا الاجتماع، الضوء على الإنجازات المهمة التي حققها المغرب في مجال حقوق الإنسان والتنمية المستدامة، مؤكدا على الحاجة الماسة إلى استراتيجية مستدامة في هذه المجالات خلال تنظيم التظاهرات الرياضية.
وستنضم إلى هذه اللجنة لاحقا أطراف أخرى وعدد من الجهات المعنية، تهدف إلى ''جعل كأس العالم لكرة القدم 2026 حدثا للنهوض بالسياسات الوطنية للتنمية المستدامة وحقوق الإنسان وتسريعها أكثر، وذلك من أجل أن تنعكس آثاره إيجابيا على كرة القدم المغربية وجهاته وعلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ''فيفا''.

وأشار المصدر ذاته إلى أن لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان المغرب 2026 تضم في عضويتها كلا من كتابة الدولة لدى وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة المكلفة بالتنمية المستدامة، والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، ومؤسسة محمد السادس للأبطال الرياضيين، والجمعية المغربية لرؤساء الجماعات المحلية، ومؤسسة محمد السادس لحماية البيئة، وغرفة الشباب الدولية، والصندوق العالمي لحماية الطبيعة (فرع المغرب)، والتحالف المغربي من أجل المناخ والتنمية المستدامة، والتحالف المغربي من أجل العدالة المناخية، والتحالف من أجل النهوض بالأشخاص في وضعية إعاقة ووزارة الشباب والرياضة.

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لجنة مونديال حقوق العلمي تنظيم كأس العالم المغرب

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