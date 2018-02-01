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مثير.. لهذا السبب طردت إسبانيا مواطنا مغربيا والقضية فيها الجنس

بتاريــخ : 16 فبراير 2018 / 02:31 مثير.. لهذا السبب طردت إسبانيا مواطنا مغربيا والقضية فيها الجنس | دولي
مثير.. لهذا السبب طردت إسبانيا مواطنا مغربيا والقضية فيها الجنس
أوقفت عناصر الشرطة الوطنية الإسبانية بمدينة فالينسيا مهاجرا مغربيا عزل زوجته داخل غرفة ومنعها من الأكل والشرب ومغادرة المنزل، إضافة إلى إرغامها على ممارسة الجنس معه بطرق شاذة.

شوف تيفي

أوقفت عناصر الشرطة الإسبانية بمدينة فالينسيا مهاجرا مغربيا عزل زوجته داخل غرفة ومنعها من الأكل والشرب ومغادرة المنزل، إضافة إلى إرغامها على ممارسة الجنس معه بطرق شاذة.

وقالت مصادر إسبانية صباح اليوم الخميس إن الموقوف البالغ من العمر 36 عاما، يعتدي بالضرب المبرح على زوجته التي ترفض تلبية مطالبه الجنسية الشاذة، مشيرة في السياق ذاته إلى أنه يواجه تهمة ''ارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي والاحتجاز غير القانوني وسوء المعاملة''.

وجاء اعتقال المعني بالأمر بعدما تلقت عناصر الأمن إشعارا من أحد سكان الإقامة يشير إلى قيام مهاجر مغربي بالاعتداء على زوجته التي كانت تصرخ بقوة طلبا للنجدة.

هذا وقد أمرت النيابة العامة أمس الأربعاء بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية، في انتظار تعميق البحث معه بشأن التهم الموجهة إليه، قبل عرضه على أنظار القضاء.

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إسبانيا شذوذ أمن نيابة حراسة

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