هذه هي حقيقة مشاركة أوناجم في مباراة الوداد و مازيمبي ﻿

نفى مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص مشاركة اللاعب محمد أوناجم في مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع بين الوداد البيضاوي وفريق مازيمبي الكونغولي.

''شوف تيفي''

نفى مصدر مطلع ل''شوف تيفي'' ما تداولته بعض المنابر الإعلامية بخصوص مشاركة اللاعب محمد أوناجم في مباراة السوبر الإفريقي التي ستجمع بين الوداد البيضاوي وفريق مازيمبي الكونغولي.

وأوضح المصدر ذاته بأن نجم الوداد، قام يومه الخميس، بالركض فقط بمركب بن جلون ولم ينضم بعد إلى باقي اللاعبين، مشيرا إلى أن أوناجم سيكون بمقدوره لمس الكرة بعد أسبوعين.

تجدر الإشارة إلى أن مركب محمد الخامس، سيحتضن نهاية شهر فبراير الجاري مباراة السوبر الإفريقي بين حامل لقب عصبة الأبطال الوداد وحامل لقب كأس الاتحاد الأفريقي فريق مازيمبي.