شركة ''كوكاكولا'' تُكذب نقل إنتاجها من المغرب إلى تركيا بسبب الزيادة في أثمنة السكر ﻿

في أعقاب نشر بعض تُفيد أن إلغاء الدعم عن السكر من شأنه أن يدفع شركة كوكا كولا للتصدير - فرع المغرب إلى وقف أنشطة الإنتاج في المغرب و تحوياها إلى تركيا، خرجت الشركة في توضيح دقيق حول كل ما راج مؤخرا عن

شوف تيفي

في أعقاب نشر بعض تُفيد أن إلغاء الدعم عن السكر من شأنه أن يدفع شركة كوكا كولا للتصدير - فرع المغرب إلى وقف أنشطة الإنتاج في المغرب و تحوياها إلى تركيا، خرجت الشركة في توضيح دقيق حول كل ما راج مؤخرا عن ذلك.

ونفت شركة كوكا كولا للتصدير - فرع المغرب في بلاغ لها توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه، نفيا قاطعا الادعاءات الواردة في المواد المعنية المتعلقة بوقف أنشطتها الصناعية في المغرب، مضيفة أنها تحتفظ بحق الطعن أمام السلطات المختصة لحمایة مصالحھا وصورتھا، مؤكدة أن هذه المعلومات زائفة و ضارة بالشركة التي لها صيتها بالمغرب.