هذا هو جديد الجريمة المروعة لمقهى ''لاكريم'' بمراكش ﻿

من المنتظر أن يمثل يوم غد الجمعة المتهم الرئيسي الثاني في عملية إطلاق النار على رواد مقهى لاكريم بمراكش الهولندي ''شارديون جيريغوريو''، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.

شوف تيفي

من المنتظر أن يمثل يوم غد الجمعة المتهم الرئيسي الثاني في عملية إطلاق النار على رواد مقهى لاكريم بمراكش الهولندي ''شارديون جيريغوريو''، أمام قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بمراكش.

وكشفت مصادر محلية أنه كان منتظرا إخضاع المعني بالأمر اليوم الخميس للتحقيق التفصيلي قبل أن يتم تأجيل عرضه لتزامنه مع افتتاح السنة القضائية.

وأضافت المصادر ذاتها أنه من المنتظر أن يتم نقل المتهم الذي كان يقود الدراجة النارية ''تيماكس'' التي نفذت بواسطتها العملية التي أودت بحياة طالب في كلية الطب، وتسببت في إصابة اثنين آخرين إلى المحكمة وسط حراسة مشددة تحت إشراف مصالح الشرطة القضائية وفرقة أمنية خاصة إلى جانب عناصر من الدرك الملكي.



