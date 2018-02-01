 تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير واستعماله بتمارة ﻿
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تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير واستعماله بتمارة

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 23:20 تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير واستعماله بتمارة | حوادث و حقوق
تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير واستعماله بتمارة
تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير

"شوف تيفي"+"و م ع"

تمكنت فرقة الشرطة القضائية بمدينة تمارة، بناء على معلومات دقيقة وفرتها مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، مساء أمس الأربعاء، من تفكيك شبكة إجرامية تنشط في مجال سرقة السيارات والتزوير واستعماله.

وأوضح بلاغ للمديرية العامة للأمن الوطني أن المشتبه به الرئيسي، وهو من ذوي السوابق القضائية، تم توقيفه على متن سيارة تحمل لوائح ترقيم مزورة، والتي تم العثور داخلها على إيصالات لتحويل ملكية السيارات في اسم الغير، وأكسسوارات ومفاتيح خاصة بسيارات من أنواع مختلفة، كما أسفرت عملية التفتيش المنجزة بمرآب العمارة التي يقطن بها على حجز سيارة أخرى تحمل صفائح مزورة وكانت موضوع بلاغ بالسرقة.

وأضاف المصدر ذاته أن الأبحاث والتحريات الأمنية المنجزة، أوضحت أن المشتبه به ينشط في إطار شبكة إجرامية تتولى سرقة السيارات وتزوير صفائحها المعدنية والرقم التسلسلي لهيكلها الحديدي، بتواطؤ مع صاحب محل لتلحيم السيارات، والذي تم توقيفه هو الآخر بعدما تم العثور داخل محله التجاري على عشر سيارات مصرح بسرقتها في كل من مدن تمارة وسلا والمهدية.

وأشار البلاغ إلى أن عملية التفتيش المنجزة داخل هذا المحل التجاري، مكنت من العثور على عدة قطع من الهياكل الحديدية للسيارات، والتي تم تحريفها والتلاعب في أرقامها التسلسلية.

وخلص المصدر ذاته إلى أنه تم الاحتفاظ بالمشتبه بهما تحت تدبير الحراسة النظرية رهن البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، في حين لا زالت الأبحاث والتحريات متواصلة لتوقيف باقي المساهمين والمشاركين في اقتراف هذه الأفعال الإجرامية.



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المغرب شوف تيفي الأمن الوطني تمارة السيارات المزورة

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