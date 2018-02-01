مثير.. السيسي يتخلص من أبرز منافسيه ويدخله السجن ﻿

مباشرة بعد بث حلقته المثيرة على قناة الجزيرة، أفادت مصادر مصرية بوجود عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، في نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، التي اقتيد إليها وسط

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مباشرة بعد بث حلقته المثيرة على قناة الجزيرة، أفادت مصادر مصرية بوجود عبد المنعم أبو الفتوح المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب مصر القوية، في نيابة أمن الدولة العليا في القاهرة، التي اقتيد إليها وسط حراسة أمنية مشددة.

وكانت السلطات المصرية اعتقلت أبو الفتوح، يوم أمس الأربعاء كما اعتقلت ستة من قيادات حزب مصر القوية قبل أن يتم إطلاق سراحهم لاحقا.

وأضافت المصادر ذاتها أن النيابة العامة أمرت بضبط وإحضار عبد المنعم أبو الفتوح، على ذمة إحدى القضايا الخاصة بالاتصال بجماعة الإخوان المسلمين.

وكتب نجل أبو الفتوح عبر صفحته بموقع فيسبوك أن الأمن المصري ألقى القبض على والده من منزله في القاهرة، كما اعتقل أعضاء المكتب السياسي لحزب مصر القوية: أحمد عبد الجواد، وأحمد سالم، ومحمد عثمان، وعبد الرحمن هريدي، وأحمد إمام ، وتامر جيلاني.

وجاء الاعتقال بعد أيام من بلاغ وُجه إلى النيابة العامة تقدم به محام مصري اتهم فيه أبو الفتوح "بنشر أخبار كاذبة" و"الإساءة" إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي.