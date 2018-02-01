بعد جورج ويا.. السينغالي الحاج ضيوف يدخل للسياسة ﻿

سيرا على خطى أساطير كرة القدم الذين سبقوه إلى العمل السياسي وقرروا الترشح لمناصب سياسية بارزة، وآخرهم جورج ويا الذي أمسى رئيس جمهورية ليبيريا، أعلن نجم كرة القدم السنغالية، الحاج ضيوف عن نيته

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سيرا على خطى أساطير كرة القدم الذين سبقوه إلى العمل السياسي وقرروا الترشح لمناصب سياسية بارزة، وآخرهم جورج ويا الذي أمسى رئيس جمهورية ليبيريا، أعلن نجم كرة القدم السنغالية، الحاج ضيوف عن نيته الترشح لرئاسة جمهورية بلاده.

وتأثر الحاج ضيوف بفوز جورج ويا برئاسة ليبيريا قبل أسابيع قليلة، ليعتزم الترشح لرئاسة السنغال والانتقال من العمل الرياضي إلى السياسي، حيث كشف عن سبب الترشح بالقول "أريد أن أكون جندياً للشباب"، مضيفا أنه يفكر في نفسه وعائلته الآن، بعدما كان يفكر لعدة سنوات في كرة القدم، لكن الآن لديه مسيرة جديدة في السياسة.

وأكد ضيوف في تصريح لمصادر فرنسية أنه قد حدد مستقبله، وسينتقل إلى السياسة في العامين القادمين، مشيرا أنه يعرف جيدا قدراته على التغيير مثلما فعل في كرة القدم، ولديه شغف كبير بالسياسة ولديه الكثير من الناس الذين ينتظرونه في السنغال، مؤكدا أن هذا مستقبله والجميع يريد سماعه.



