عاجل.. واد زم تهتز وها أشنو وقع ﻿

وضعت فتاة في السابعة عشرة من عمرھا مساء اليوم الخميس، حدا لحیاتھا بإحدى الأحیاء الشعبیة بمدینة وا دي زم، وذلك بلف قطعة من القماش على رقبتها.

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وضعت فتاة في السابعة عشرة من عمرھا مساء اليوم الخميس، حدا لحیاتھا بإحدى الأحیاء الشعبیة بمدینة وا دي زم، وذلك بلف قطعة من القماش على رقبتها.

وكشفت مصادر محلية أن الهالكة استغلت ذهاب والدیھا إلى الحمام، و غیابھم عن المنزل، لتضع حدا لحياتها مباشرة بعد عودتها من حصتها الدراسیة، حيث كانت تتابع دراستها بالسنة أولى باكالوریا.

وحلت بمسرح الحادثة عناصر من الشرطة العلمیة، والوقایة المدنیة ، حیث ثم نقل الجثة إلى مستودع الأموات بأمر من النیابة العامة قصد عرضھا على التشریح الطبي، ومباشرة التحقیق في أسباب وملابسات انتحارها.