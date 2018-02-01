هاشحال غادي يكلف ملعب البيضاء الكبير ﻿

حدد وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي التكلفة الكاملة لإنشاء الملعب الكبير للدارالبيضاء في حوالي ملياري درهم وسيسع الملعب لـ 100 ألف مشجع ومرشح بقوة لاحتضان نهائي كأس العالم 2026، حسب ما كشفت

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حدد وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي التكلفة الكاملة لإنشاء الملعب الكبير للدارالبيضاء في حوالي ملياري درهم وسيسع الملعب لـ 100 ألف مشجع ومرشح بقوة لاحتضان نهائي كأس العالم 2026، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الجمعة.

ووضع القائمون على الملف المغربي للترشح لاستضافة كأس العالم 2026 ملعب الدارالبيضاء الكبير ضمن الملاعب الـ14 المرشحة لاحتضان العرس العالمي.

وسيتم بناء الملعب بجماعة المنصورية التابعة لإقليم بن سليمان ضواحي الدارالبيضاء.

هذا وأنهت المملكة جميع الإجراءات المرتبطة بالوعاء العقاري للملعب وخاصة الجوانب المرتبطة بالمنفعة العامة ونزع الملكية وغيرها من الأمور الإدارية إذ سيقام الملعب على مساحة إجمالية تقارب خمسين هكتارا، كما أنه سيسع لـ 100 ألف مشجع في حين تقتصر الطاقة الاستيعابية الخاصة بالملاعب الـ 13 الأخرى على 45 ألف مشجع لكل ملعب.