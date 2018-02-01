 هاشحال غادي يكلف ملعب البيضاء الكبير ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

طريف.. لبناني يقلد كبور... وسعد المجرد.. | بووز

طريف.. لبناني يقلد كبور... وسعد المجرد..

شاهد.. اهداف مباراة اتليتيـكو مدرريـد وكوبينـهاجين 4-1 كاملة | بووز

شاهد.. اهداف مباراة اتليتيـكو مدرريـد وكوبينـهاجين 4-1 كاملة

طريف.. حمزة لبيض يجنن مذيع قناة عربية على الهواء المغرب أبو الدنيا ذا فويس | بووز

طريف.. حمزة لبيض يجنن مذيع قناة عربية على الهواء المغرب أبو الدنيا ذا فويس

شاهد الحفلة الرائعة التي أحيتها دنيا بطمة بمدينة بغداد العراقية | بووز

شاهد الحفلة الرائعة التي أحيتها دنيا بطمة بمدينة بغداد العراقية

خبر سار للبارصويين : قائد نادي برشلونة يسعد الجماهير بتفاؤل كبير قبل موقعة لندن | بووز

خبر سار للبارصويين : قائد نادي برشلونة يسعد الجماهير بتفاؤل كبير قبل موقعة لندن

مثير..الشرطة تطيح بقاتل زوجته بعد فراره من السجن منذ 7 سنوات | دولي

مثير..الشرطة تطيح بقاتل زوجته بعد فراره من السجن منذ 7 سنوات

مثير..السجن لطبيب مشهور على المستوى العالمي بسبب مغربية وهذه هي التفاصيل | دولي

مثير..السجن لطبيب مشهور على المستوى العالمي بسبب مغربية وهذه هي التفاصيل

مثير.. لهذا السبب طردت إسبانيا مواطنا مغربيا والقضية فيها الجنس | دولي

مثير.. لهذا السبب طردت إسبانيا مواطنا مغربيا والقضية فيها الجنس

مؤلم..مبقاتش المحنة: أم جابت رضيعها من القنيطرة وتخلات عليه بالمحطة بطنجة+وها كيفاش صوروها | مجتمع

مؤلم..مبقاتش المحنة: أم جابت رضيعها من القنيطرة وتخلات عليه بالمحطة بطنجة+وها كيفاش صوروها

العثماني بين نارين

هاشحال غادي يكلف ملعب البيضاء الكبير

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 20:13 هاشحال غادي يكلف ملعب البيضاء الكبير | سبور
هاشحال غادي يكلف ملعب البيضاء الكبير
حدد وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي التكلفة الكاملة لإنشاء الملعب الكبير للدارالبيضاء في حوالي ملياري درهم وسيسع الملعب لـ 100 ألف مشجع ومرشح بقوة لاحتضان نهائي كأس العالم 2026، حسب ما كشفت

شوف سبور

حدد وزير الشباب والرياضة رشيد الطالبي العلمي التكلفة الكاملة لإنشاء الملعب الكبير للدارالبيضاء في حوالي ملياري درهم وسيسع الملعب لـ 100 ألف مشجع ومرشح بقوة لاحتضان نهائي كأس العالم 2026، حسب ما كشفت عنه يومية المساء في عددها الصادر يوم غد الجمعة.

ووضع القائمون على الملف المغربي للترشح لاستضافة كأس العالم 2026 ملعب الدارالبيضاء الكبير ضمن الملاعب الـ14 المرشحة لاحتضان العرس العالمي.

وسيتم بناء الملعب بجماعة المنصورية التابعة لإقليم بن سليمان ضواحي الدارالبيضاء.

هذا وأنهت المملكة جميع الإجراءات المرتبطة بالوعاء العقاري للملعب وخاصة الجوانب المرتبطة بالمنفعة العامة ونزع الملكية وغيرها من الأمور الإدارية إذ سيقام الملعب على مساحة إجمالية تقارب خمسين هكتارا، كما أنه سيسع لـ 100 ألف مشجع في حين تقتصر الطاقة الاستيعابية الخاصة بالملاعب الـ 13 الأخرى على 45 ألف مشجع لكل ملعب.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي سبور ملعب الدارالبيضاء الكبير تكلفة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

اللاعب الدولي السابق والرئيس الحالي لليبيريا جورج ويا يزور المغرب | سبور

اللاعب الدولي السابق والرئيس الحالي لليبيريا جورج ويا يزور المغرب

ولادة لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من طرف لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026 وهذه مهمتها | سبور

ولادة لجنة التنمية المستدامة وحقوق الإنسان من طرف لجنة ترشيح المغرب لمونديال 2026 وهذه مهمتها

هذه هي حقيقة مشاركة أوناجم في مباراة الوداد و مازيمبي | سبور

هذه هي حقيقة مشاركة أوناجم في مباراة الوداد و مازيمبي

بعد جورج ويا.. السينغالي الحاج ضيوف يدخل للسياسة | سبور

بعد جورج ويا.. السينغالي الحاج ضيوف يدخل للسياسة

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو..6 فوائد لأشعة الشمس على جسم الإنسان في فصل الشتاء | واش فراسك
منذ 2 ساعات

بالفيديو..6 فوائد لأشعة الشمس على جسم الإنسان في فصل الشتاء

بعد تصريحات بنكيران المثيرة..العثماني يتمسك بوحدة الأغلبية الحكومية | خارج البلاطو

بعد تصريحات بنكيران المثيرة..العثماني يتمسك بوحدة الأغلبية الحكومية

فهـــم تسطا..التنبر ديال 20 درهم مقطوع و لكن كيطلبوه فالمقاطعات على قبل L’égalisation | خارج البلاطو

فهـــم تسطا..التنبر ديال 20 درهم مقطوع و لكن كيطلبوه فالمقاطعات على قبل L’égalisation

بالفيديو..وزير العدل محمد أوجار يفتتح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء | خارج البلاطو

بالفيديو..وزير العدل محمد أوجار يفتتح السنة القضائية بمحكمة الاستئناف بالدارالبيضاء

﻿

آخر المستجدات

طريف.. لبناني يقلد كبور... وسعد المجرد.. | بووز
منذ 31 دقيقة

طريف.. لبناني يقلد كبور... وسعد المجرد..

شاهد.. اهداف مباراة اتليتيـكو مدرريـد وكوبينـهاجين 4-1 كاملة | بووز

شاهد.. اهداف مباراة اتليتيـكو مدرريـد وكوبينـهاجين 4-1 كاملة

طريف.. حمزة لبيض يجنن مذيع قناة عربية على الهواء المغرب أبو الدنيا ذا فويس | بووز

طريف.. حمزة لبيض يجنن مذيع قناة عربية على الهواء المغرب أبو الدنيا ذا فويس

شاهد الحفلة الرائعة التي أحيتها دنيا بطمة بمدينة بغداد العراقية | بووز

شاهد الحفلة الرائعة التي أحيتها دنيا بطمة بمدينة بغداد العراقية

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.