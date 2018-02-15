أوريد.. العالم تغير والليبرالية الجديدة فشلت.. وأوروبا مهددة بالتفكك والحروب الأهلية.. ﻿

في هذا الحوار مع حسن أوريد الكاتب والناطق الرسمي الأسبق باسم القصر الملكي تطرقنا لفحوى إصداره الجديد ''نظرات حول الغرب'' والذي وقعه مساء اليوم بالمعرض الدولي للكتاب..وقال أوريد أن الليبرالية الجديدة

شـــوف تيفي: حاوره: مصطفى لختاصير

في هذا الحوار مع حسن أوريد الكاتب والناطق الرسمي الأسبق باسم القصر الملكي تطرقنا لفحوى إصداره الجديد "نظرات حول الغرب" والذي وقعه مساء اليوم بالمعرض الدولي للكتاب..وقال أوريد أن الليبرالية الجديدة انتهت إلى الفشل..وهنالك معطى جديد في العالم قد يقود إلى تفكك الاتحاد الأوروبي وإلى حروب أهلية في أوربا بعد فشل التعايش والقفز على الديمقراطية والتهديد الإرهابي على نطاق واسع..وظهور قوى جديدة بزعامة روسيا والصين..

فلنتابع هذا الحوار الذي خص به حسن أوريد "شوف تيفي " حصريا..

* ماذا يعني عنوان هذا الكتاب وما هو السياق الذي أوحى به؟

- "نظرات حول الغرب" أو "Regards sur l'occidents" كتاب يجري قراءة نقدية على الغرب في مرحلة مفصلية، اعتبر من خلالها أن القوس الذي فتح بعد سقوط جدار برلين وساد فيه نوع من النصر الاحتفالي أغلق، ومثلما قالت جريدة "فايننشال تايمز " أن خروج بريطانيا من المجموعة الأوربية يؤثر على إغلاق هذا القوس..فنحن أمام لحظة جديدة في العالم، وهاته اللحظة تفترض واجب الجرد وهذا ما يدفعنا إلى القول أننا أمام واقع جديد.

* ماهو هذا المعطى أو الواقع الجديد الذي أصبح العالم يعيشه أو يدور في خضمه؟

- يمكن القول أن الليبرالية الجديدة أو ما يسمى بالنيوليبرالية قد فشلت..وهذا ما يدفعنا إلى عدم المناداة بالنظرة الاحتفالية التي نادى بها ميشيل فوكوياما..وهذا هو محتوى الكتاب.

+ ماهي تجليات فشل الليبرالية الجديدة ؟

* تجليات الفشل أوردتها في الكتاب بداية من الأزمة الاقتصادية التي أصبحت بنيوية..وإخفاق ماكان يسمى بتوافق واشنطن..ثم تراجع الغرب حول قيم الديمقراطية، وهنالك تصريح لوزير الخارجية الأمريكية بأن الديمقراطية ليست من أولويات الولايات المتحدة الأمريكية..وهناك قضايا أخرى. لكن المهم في الكتاب هو التحدي الذي يواجه المجتمعات الغربية وهو العيش المشترك، على أساس أن هناك تمايزات داخل المجتمعات الغربية التي تهدد بتماسكها.. هذا ما دفع بخبير مثل "كيبل" إلى القول بأن خطر الحروب الأهلية بات يتهدد أوروبا اليوم.

+ هل يمكن القول إن من تجليات هذا التحول في العالم هو مجيء ترامب ؟

* صحيح ترامب هو تجلي من تجليات هذا التحول أو هذا الفشل للنيوليبرالية..فهنالك عدة مؤشرات تشير إلى أننا أمام معطى جديد منها كما أشرت خروج بريطانيا من المجموعة الأوربية أو ما يسمى "بروكسيت" يهدد التماسك الاقتصادي لأوروبا، ويمكن أن يؤدي إلى أشياء عميقة مستقبلا، فضلا عن خطر الإرهاب والذي يقول عنه ميشيل أوفري ليس حربا صغيرة بل حربا كبيرة.

+ ألن تؤدي مؤشرات التحول في العالم كما أشرتم إلى تفكك الاتحاد الأوروبي مستقبلا ؟

* على الأقل سنشهد اهتزاز هذه المنظومة التي تم ارساؤها بناء على معاهدة روما..خاصة مع عودة روسيا بقوة ثم الصين التي سوف تصبح في غضون العشرية القادمة أول اقتصاد عالمي..هذه مؤشرات ستحدد مآل العالم وتوحي بأننا أمام مشهد عالمي جديد.