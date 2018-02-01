خبــر غير سار للــمغاربة عن الضريبة على المرض ..... ''الحكومة تفرض رسوم واجبات التنبر على الأدوية'' ﻿

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي تخفيض أسعار الــدواء ، خرجت الحكومة بقرار جديد ، يهم الرفع من هــذه الأسعـار عبر فرض رســوم واجبات التنبر.

''شــوف تيفي''

في الوقت الذي كان ينتظر فيه المواطن المغربي تخفيض أسعار الــدواء ، خرجت الحكومة بقرار جديد ، يهم الرفع من هــذه الأسعـار عبر فرض رســوم واجبات التنبر.

وفي هــذا الصدد قال يوسف فلاح خبيـر السياسة الدوائيـة وصيدلانــي ، إن المواطن المغربي بات مطالبا عند اقتنائه للدواء بوصفة طبية بأداء 0,25 في المائة عن كل 100 درهم واجبا للتنبر فيما بات الصيدلــي مكلفا باستخلاص هـذا التنبر، وتسليمه لخزينة الدولـة كل ثلاثة أشهر، حسب ما أوردته صحيفة ''المساء'' الصادرة يوم غد الجمعة.

وحسب بلاغ لكنفدرالية نقابات صيادلة المغرب والشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة الحق في الحياة، فإن قانون المالية لسنة 2018 دعا إلى إخضاع المخالصات الصرفية والنقدية لرسوم واجبات التنبر، والتي تؤكد أن أداء واجبات التنبر تخضع لها جميع العقود والمحررات والدفاتر والسجلات أو الفهرس المنشأة لتكون سندا لإثبات حق.