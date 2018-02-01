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مثير..مغاربة ابتزوا 1700 سعودي جنسيا

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 19:58 مثير..مغاربة ابتزوا 1700 سعودي جنسيا | حوادث و حقوق
مثير..مغاربة ابتزوا 1700 سعودي جنسيا
كشفت سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، أمس الأربعاء، عن وقوع حوالي 1700 سعودي منهم نساء، لابتزاز تديره عصابات منظمة في مدينتين مغربيتين خلال سنة 2017.

''شوف تيفي''

كشفت سفارة المملكة العربية السعودية بالرباط، أمس الأربعاء، عن وقوع حوالي 1700 سعودي منهم نساء، لابتزاز تديره عصابات منظمة في مدينتين مغربيتين خلال سنة 2017.

وحسب ما أوردته يومية الصباح في عددها الصادر ليوم غد الجمعة، فقد قالت السفارة حسب جريدة يومية سعودية، إن ثمانية من ضحايا الابتزاز فكروا بالانتحار بجدية، لولا تدخل السفارة وإنقاذهم، بالتعاون مع إدارة مكافحة الجرائم المعلوماتية المغربية، مشيرة إلى أن 420 من الحالات تلقتها السفارة عبر شكايات أرسلها ضحايا الابتزاز إليها، بحثا عن مخرج في الذين أرادوا أن يكون التعامل مع حالاتهم على درجة عالية من الخصوصية والسرية.

وأوضحت جريدة ''مكة'' السعودية، أن المبالغ التي حصل عليها المبتزون من الشخص الواحد تراوحت ما بين 500 ريال سعودي وثلاثة ملايين ريال ''أي ما بين 1250 درهما وسبعة ملايين و500 ألف درهم''، مشيرة إلى أن العصابات لا تختار ضحاياها بشكل عشوائي بل تدرس الضحية من خلال حساباته عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمدة تصل إلى أسبوعين فتطلع على صوره وتقيم حالته ووضعه الاجتماعي والمالي، وبعدها تبدأ عملية الابتزاز من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع أخرى مزيفة، فتتواصل العصابة مع الضحية باستخدام فتاة تعمل لحسابها أو عن طريق فيديوهات قديمة عن الضحية .

وبعد استدراجه وإقناعه بفتح الكاميرا أثناء ارتكاب بعض الممارسات الجنسية، يتم توثيق مقطع الفيديو، علما أن أفراد العصابة يحصلون على رقم هاتف الضحية وقائمة الاتصال لديه وأصدقائه على ''فيسبوك'' وأصدقائه وغيره من مواقع التواصل ، فيرسلون مقطع الفيديو المسجل للضحية على ''واتساب'' وترسل له صورة من قائمة الاتصال لديه، ويبدأ بتهديده بالتشهير وفضحه قبل أن تحدد العصابة المبلغ المطلوب تحصيله.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي الضحية الفتاة العصابة السعودية

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