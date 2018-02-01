 عـــاجل: تنفيذا للتعليمات الملكية وزارة الداخلية تجندت لتقديم المساعدات لساكنة المناطق المعزولة بسب التساقطات الثلجية ﻿
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عـــاجل: تنفيذا للتعليمات الملكية وزارة الداخلية تجندت لتقديم المساعدات لساكنة المناطق المعزولة بسب التساقطات الثلجية

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 19:27 عـــاجل: تنفيذا للتعليمات الملكية وزارة الداخلية تجندت لتقديم المساعدات لساكنة المناطق المعزولة بسب التساقطات الثلجية | بوليتيك
عـــاجل: تنفيذا للتعليمات الملكية وزارة الداخلية تجندت لتقديم المساعدات لساكنة المناطق المعزولة بسب التساقطات الثلجية
تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها، تجندت مصالح وزارة الداخلية وكافة القطاعات

"شــوف تيفي"

 

تنفيذا للتعليمات الملكية المتعلقة بتقديم المساعدات لساكنة المناطق التي عرفت انخفاضا شديدا لدرجات الحرارة وتساقطات ثلجية كثيفة وفك العزلة عنها، تجندت مصالح وزارة الداخلية وكافة القطاعات الحكومية والمصالح المعنية، من قوات مسلحة ملكية ودرك ملكي وقوات مساعدة ووقاية مدنية،لاتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة، عبر التعبئة الشاملة لجميع الوسائل اللوجستيكية والموارد البشرية لتقديم الدعم للمواطنين والتخفيف من تداعيات موجة البرد والتساقطات الثلجية الاستثنائية التي شهدتها عدد من عمالات وأقاليم المملكة.

وحسب "بلاغ" توصلت "شوف تيفي" بنسخة منه فقد حرص مركز القيادة واليقظة على مستوى وزارة الداخلية بتنسيق مع اللجان الإقليمية لليقظة والتتبع، على التقييم المستمر للوضعية الميدانية وتوفير المعطيات الآنية واتخاذ الإجراءات الاستباقية والاحترازية الضرورية وتنسيق عمليات تدخل مختلف الأطراف للتخفيف من آثار موجة الاضطرابات الجوية على الساكنة.

وفيما يخص المساعدات الإنسانية المقدمة، فقد استفادت 65.632 عائلة (أي ما يناهز 370.000 فرد) من مواد غذائية وأغطية، أما فيما يتعلق بفك العزلة عن المناطق المتضررة، فقد تم فتح جميع الطرق المصنفة على امتداد 5.880 كلم، وغير المصنفة على امتداد 1.100 كلم، كما تم فك العزلة عن جميع الدواوير المعزولة التي بلغ عددها ما مجموعه 526 دوارا.

وفي شــأن الخدمات الصحية المقدمة، فقد استفاد 34.825 شخص من خدمات المستشفيات الميدانية، من بينهم 25.902 مستفيد بكل من إقليم شيشاوة وإقليم تنغير، و8.923 مستفيد بإقليم ميدلت، كما تم كذلك تقديم 403.352 خدمة صحية عبر تنظيم 2.879 زيارة طبية للوحدات الطبية المتنقلة و83 قافلة طبية، أما بخصوص تتبع وضعية النساء الحوامل، فقد جرى إحصاء ما مجموعه 3.742 امرأة حامل، تم التكفل بـــ 391 من المقبلات منهن على الولادة، كما جرى، من جهة أخرى، التكفل بـ 7.123 شخص بدون مأوى.

وفيما يخص عمليات الإنقاذ والإغاثة، فقد بلغ مجموع التدخلات بالطائرات المروحية التابعة للدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية ووزارة الصحة أزيد من 54 تدخلا من أجل إجلاء الحالات الصحية المستعجلة وتوزيع المؤن الغذائية على ساكنة بعض المناطق المعزولة خصوصا مناطق الرحل.

من جانب آخر، وفيما يهم أعلاف المواشي، فقد استفاد 29.380 فلاحا من 93.186 قنطارا من العلف المدعم، في حين تم الشروع في تنفيذ برنامج إضافي للدعم من طرف مصالح وزارة الفلاحة بالأقاليم الـ 22 المحصية، بكمية تناهز 569.666 قنطارا.

 

 

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