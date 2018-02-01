الحكــم بالســجن على ''نوال بنعيسى'' صديقة الزفزافي ﻿

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم الخميس 15 فبراير الحكم ب 10 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية في حق الناشطة في حراك الريف نوال بنيعسى، وكانت ''نوال بنعيسى'' تتــابع بتهم التحريض على

''شــوف تيفي''

أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم الخميس 15 فبراير الحكم ب 10 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية في حق الناشطة في حراك الريف نوال بنيعسى، وكانت ''نوال بنعيسى'' تتــابع بتهم التحريض على ارتكاب جنح وجنايات .

وقــد سبق وظهرت ''نوال بنعيسى'' وهي أم لأربعة أطفال، إلى جانب والد نــاصر الزفزافي ، ومنحته مكبر الصوت ليخطب في الجماهير المحتشدة، وكان ذلك أول ظهور لوالد الزفزافي وسط المحتجين حينها .

كما برز اسمها بقوة خلال مسيرة سيدي العابد بالحسيمة حينما دعت صراحة إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، وهو ما قابله المحتجون بالتصفيق والتهليل.