الحكــم بالســجن على ''نوال بنعيسى'' صديقة الزفزافي ﻿

''شــوف تيفي''
أصدرت المحكمة الابتدائية بالحسيمة اليوم الخميس 15 فبراير الحكم ب 10 أشهر سجنا موقوفة التنفيذ وغرامة مالية في حق الناشطة في حراك الريف نوال بنيعسى، وكانت ''نوال بنعيسى'' تتــابع بتهم التحريض على ارتكاب جنح وجنايات .
وقــد سبق وظهرت ''نوال بنعيسى'' وهي أم لأربعة أطفال، إلى جانب والد نــاصر الزفزافي ، ومنحته مكبر الصوت ليخطب في الجماهير المحتشدة، وكان ذلك أول ظهور لوالد الزفزافي وسط المحتجين حينها .
كما برز اسمها بقوة خلال مسيرة سيدي العابد بالحسيمة حينما دعت صراحة إلى إضراب عام لمدة ثلاثة أيام، وهو ما قابله المحتجون بالتصفيق والتهليل.