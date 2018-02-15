غريب وبالصور.. مغربية مرضات بداء نادر و رْجليها ولات بحال ديال الفيل بالمضيق ﻿

توصلت ''شوف تيفي'' بمجموعة من الصور، تكشف إصابة سيدة مغربية، بمرض نادر، يطلق عليه اسم ''داء الفيل''.

"شوف تيفي"

توصلت "شوف تيفي" بمجموعة من الصور، تكشف إصابة سيدة مغربية، بمرض نادر، يطلق عليه اسم "داء الفيل".

وحسب مصدر مطلع لـ "شوف تيفي" فإن هذه السيدة التي نحذر من مدينة المضيق و تبلغ من العمر أربعين سنة، تعاني منذ عشر سنوات من"داء الفيل" الذي أصاب قدمها اليسرى.

تجدر الإشارة إلى أن مرض الفلاريا أو داء الفيل هو مجموعة مرضية تسببها ديدان مسطحة تصيب الإنسان والحيوان، والفلاريا هي ديدان خيطية تهاجم الأنسجة تحت الجلد والأوعية الليمفاوية للثدييات وتُسبب التهابات في الحالة الحادة والتقرح في الحالات المزمنة، ويعتبر هذا المرض نادرا يؤدي إلى تضخم وكبر حجم المنطقة المصابة وخاصة الأطراف أو أجزاء من الرأس أو الجذع.



