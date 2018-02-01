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اعتقــال ضـابط وصــاحب ''سيــارة تعليــم'' وهــاعلاش

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 19:11 اعتقــال ضـابط وصــاحب سيــارة تعليــم وهــاعلاش | مجتمع
اعتقــال ضـابط وصــاحب ''سيــارة تعليــم'' وهــاعلاش
أمر وكيل الملك بابتدائية خريبكة عصر أول أمس الأربعاء بوضع ضابط شرطة يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة، وصــاحب مؤسسة لتعليم السياقة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة ،

''شوف تيفي''

أمر وكيل الملك بابتدائية خريبكة عصر أول أمس الأربعاء بوضع ضابط شرطة يعمل بالدائرة الأمنية الرابعة، وصــاحب مؤسسة لتعليم السياقة، رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي بالمدينة ، بعـد متابعتها بجنحتي التزوير واستعماله وإصــدار شهادات إدارية تتضمن معلومات كاذبة، والارتشاء في حين توبع عون سلطة ، في حالة سراح بكفالة مالية.

وحســب مصادر ''الصباح'' فقـد أخبر نائب وكيل الملك المعتقلين بقرار متابعتهم ، وحدد الجلسة العلنية الاثنين المقبل لانطلاق محاكمتهم أمام الغرفة الجنحية التلبسية ، بالمحكمة الابتدائية بخريبكة حول المنسوب إليهم وألزم عون السلطة المتابع في حالة سراح على ذمة القضية نفسها بالحضور للمحاكمة قبل أن يجهش ضابط الشرطىة بالبكاء لمعاناته مع مرض السكري.

وأضــافت ذات المصادر أن ضابط الشرطة المكلف بشهادات السكنى اعترف تلقائيا أثناء مثوله للاستنطاق أمام وكيل الملك، بإصداره شهادات تتضمن معلومات غير حقيقية ، تؤهل أصحابها لاجتياز امتحان نيل رخصة السياقة بخريبكة رغم حملهم بطاقات تعريف مدن أخرى، وأكد رجل الأمن بمحضر استنطاقه أنه كان يتلقى عمولات مالية ، من صاحب مدرسة لتعليم السياقة مباشرة تتراوح بين 200 و500 درهم .

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