 مؤلم وبالصور..هادو هما الولد والبنت اللي تم العثور عليهما جثتين هامدتين داخل شقة مخصصة للدعارة بمولاي يعقوب ليلة عيد الحب ﻿
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العثماني بين نارين

مؤلم وبالصور..هادو هما الولد والبنت اللي تم العثور عليهما جثتين هامدتين داخل شقة مخصصة للدعارة بمولاي يعقوب ليلة عيد الحب

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 18:45 مؤلم وبالصور..هادو هما الولد والبنت اللي تم العثور عليهما جثتين هامدتين داخل شقة مخصصة للدعارة بمولاي يعقوب ليلة عيد الحب | حوادث و حقوق
مؤلم وبالصور..هادو هما الولد والبنت اللي تم العثور عليهما جثتين هامدتين داخل شقة مخصصة للدعارة بمولاي يعقوب ليلة عيد الحب
توصلت ''شوف تيفي'' بصور القاصر ''م.إ'' والفتاة، اللذان فارقا الحياة، ليلة أمس الأربعاء، داخل شقة معدة للدعارة بمنتجع مولاي يعقوب ضواحي فاس.

''شوف تيفي''

توصلت ''شوف تيفي'' بصور القاصر ''م.إ'' والفتاة، اللذان فارقا الحياة، ليلة أمس الأربعاء، داخل شقة معدة للدعارة بمنتجع مولاي يعقوب ضواحي فاس.

وتفاعل العديد من أصدقاء الراحلين عبر الحساب الفيسبوكي الخاص بالهالك ''م.إ''، حيث تمنى له الجميع وللفتاة التي توفيت معه الرحمة.

وكانت مصادر محلية، قد كشفت لــ''شوف تيفي'' أن أسباب الحادث لها علاقة باستعمال الأقراص المهلوسة وتناول نسبة كبيرة من المخدرات أثناء تواجدهما بشقة والد الشاب المعروفة بأوساط مولاي يعقوب أنها تستعمل كشقة للكراء وسبق وتقدمت الساكنة بعدة شكايات على أساس أنها تستعمل لممارسة الدعارة.

تجدر الإشارة إلى أن جثتي الهالكين تم وضعهما بمستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الغساني من أجل إخضاعهما للتشريح الطبي.

‫شوف تيفي

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المغرب شوف تيفي مولاي يعقوب الدعارة شقة

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