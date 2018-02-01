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بالفيديو..التحقيق مع إعلامية عربية شهيرة بسبب إهانتها للرجال

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 18:42 بالفيديو..التحقيق مع إعلامية عربية شهيرة بسبب إهانتها للرجال | دولي
بالفيديو..التحقيق مع إعلامية عربية شهيرة بسبب إهانتها للرجال
قامت قناة ''المحور'' الفضائية، أمس الأربعاء، بإيقاف برنامج ''انتباه''، الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى عراقي، ورفعت إعلانات البرنامج من شاشة القناة لحين انتهاء التحقيق معها.

 ''شوف تيفي''

قامت قناة ''المحور'' الفضائية، أمس الأربعاء، بإيقاف برنامج ''انتباه''، الذي تقدمه الإعلامية المصرية منى عراقي، ورفعت إعلانات البرنامج من شاشة القناة لحين انتهاء التحقيق معها.

وحسب مصادر إعلامية مصرية فإن القناة المذكورة، قامت بهذه الخطوة وأحالت منى عراقي إلى التحقيق، جراء تصريحاتها خلال حلقة عن ''الاغتصاب الجنسي''، حيث اعتبرت القناة تصريحات ''عراقي'' غير لائقة وخارجة عن المعايير الأخلاقية والمهنية.

وأكدت المصادر ذاتها أن منى عراقي، تعمَّدت كذلك إهانة الرجال بشكل عام، دون التفريق بين من يرتكب جريمة جنسية وآخر بريء.

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