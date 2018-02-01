 القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية ﻿
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القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 18:06 القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي
القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية
تنحى القس الجنوب إفريقي ديزموند توتو عن منصبــه سفيرا لمنظمة أوكسفام اليوم الخميس، مشيرا إلى إحباطه من تورط المنظمة الخيرية البريطانية في فضيحة جنسية طالت موظفين بها في هايتي بعد زلزال قوي ضربها

''شوف تيفي''

تنحى القس الجنوب إفريقي ديزموند توتو عن منصبــه سفيرا لمنظمة أوكسفام اليوم الخميس، مشيرا إلى إحباطه من تورط المنظمة الخيرية البريطانية في فضيحة جنسية طالت موظفين بها في هايتي بعد زلزال قوي ضربها عام 2010.

واعتــزل الحياة العامة توتو (86 عاما) الحائز على جائزة نوبل للسلام في 2010 لتقدم سنه لكنه واصل تمثيل أوكسفام رغم تقاعده، وقال بيان لمكتبه ''يشعر القس بإحباط شديد بسبب اتهامات الفساد الأخلاقي والإجرام المحتمل ضد عاملين في مجال الإغاثة الإنسانية على صلة بالمؤسسة الخيرية''، وأضاف البيان أن توتو يشعر أيضا بالحزن لأن الاتهامات ستسيء للعمل الجيد الذي قام به آلاف يعملون لصالح أوكسفام، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وذكرت صحيفة تايمز يوم الجمعة أن عددا من موظفي أوكسفام دفعوا أموالا لبغايا مقابل ممارسة الجنس في هايتي بعد الزلزال. ولم تؤكد أوكسفام هذه الرواية تحديدا أو تنفيها لكنها قالت إن تحقيقا داخليا أجري في 2011 أكد حدوث ممارسات جنسية تنم عن سوء سلوك واعتذرت عن ذلك.

هــــذا وتواجه الجمعية الخيرية تهديدا بخسارة تمويل الحكومة البريطانية بسبب اتهامات سوء السلوك الجنسي في هايتي وتشاد.

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