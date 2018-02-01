مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء ﻿

كشف المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء، تعرض طبيبة تدعى ''فاطمة غراس'' للاعتداء على يد الممثل إدريس الروخ.

"شوف تيفي"

كشف المكتب المحلي للجامعة الوطنية للصحة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء، تعرض طبيبة تدعى "فاطمة غراس" للاعتداء على يد الممثل إدريس الروخ.

وأوضح المكتب في بلاغ له بأنه تلقى ببالغ الأسف نبأ الاعتداء الذي تعرضت له الدكتورة فاطمة غراس من طرف الممثل إدريس الروخ، ولهذا فإنه يعلن تضامنه المطلق واللا مشروط مع الدكتورة وشجبه واستنكاره لمثل هذه التصرفات الشنيعة التي تسيء بشكل مباشر لمهنيي الصحة.

وندد المكتب كذلك باستغلال مرافق المستشفى للتصوير وهو ما ينتج عنه تلف التجهيزات كما يولد الاختلالات لدى الموظفين ومرضى المستشفى.

وطالب المكتب وزارة الصحة بصفتها المانحة لرخص التصوير باتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع هذه الخروقات، داعيا جميع أطر مستشفى مولاي يوسف للتعبئة من أجل خوض أشكال نضالية مستقبلية.





