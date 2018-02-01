أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين ﻿

منذ مدة وحزب الأصــالة والمعاصرة وبعض الحركات الأمازيغية في المغرب تطالب بتعديل اسم وكالة الأنباء الرسمية ، وتناضل لأجل حذف عبارة ''العربي'' من التسمية، وهو المطلب الذي تجدد في مجلس النواب المغربي.

''شــوف تيفي''

منذ مدة وحزب الأصــالة والمعاصرة وبعض الحركات الأمازيغية في المغرب تطالب بتعديل اسم وكالة الأنباء الرسمية ، وتناضل لأجل حذف عبارة ''العربي'' من التسمية، وهو المطلب الذي تجدد في مجلس النواب المغربي.

وقد تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة الاثنين الماضي بمقترح التعديل الخاص بالتسمية والذي جاء ضمن التعديلات التي تقدموا بها ، لتغيير التسمية من ''وكالة المغرب العربي للأنباء'' إلى ''وكالة المغرب الكبير'' أو ''الوكالة المغربية للأنباء''.

وفي هذا الصــدد ، أوضح ''عبد العزيز بنعزوز'' النائب البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أن هذا الاقتراح يأتي في الظروف الجديدة التي يعرفها المغرب مع مقتضيات الدستور المغربي الذي تغيرت فيه التسمية من ''المغرب العربي'' إلى ''المغرب الكبير''، مبـــرزا أن هذه التسمية تنطوي أيضا على استجابة للنضالات الجمعوية والحقوقية وهو اجتهاد قابل للنقاش .

هـــذا ومـــن المنتظر أن يعرف مشروع القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب ''البام'' الجدل ذاته بخصوص تسمية الوكالة بعد إحالته على مجلس المستشارين، إذ أن فريق الأصالة والمعاصرة يعتزم تقديم مقترح التعديل ذاته الذي قدمه في الغرفة الأولى وتم رفضه من طرف أحزاب التحالف الحكومي.