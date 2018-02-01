 أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير 

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب | بوليتيك

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات

مؤثر و بالفيديو.. حط طوموبيلتو رجع لقا كاميو داخل فيها وهاشنو وقع ليه | بووز

مؤثر و بالفيديو.. حط طوموبيلتو رجع لقا كاميو داخل فيها وهاشنو وقع ليه

مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء | ثقافة و فنون

مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب البام يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين | بوليتيك

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية

فيديو .. رسالة وليد ازارو و مدرب الاهلي المصري لـلاعبي المنتخب المغربي قبل المونديال الروسي | بووز

فيديو .. رسالة وليد ازارو و مدرب الاهلي المصري لـلاعبي المنتخب المغربي قبل المونديال الروسي

العثماني بين نارين

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 16:22 أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب البام يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين | بوليتيك
أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين
منذ مدة وحزب الأصــالة والمعاصرة وبعض الحركات الأمازيغية في المغرب تطالب بتعديل اسم وكالة الأنباء الرسمية ، وتناضل لأجل حذف عبارة ''العربي'' من التسمية، وهو المطلب الذي تجدد في مجلس النواب المغربي.

''شــوف تيفي''

منذ مدة وحزب الأصــالة والمعاصرة وبعض الحركات الأمازيغية في المغرب تطالب بتعديل اسم وكالة الأنباء الرسمية ، وتناضل لأجل حذف عبارة ''العربي'' من التسمية، وهو المطلب الذي تجدد في مجلس النواب المغربي.

وقد تقدم الفريق النيابي لحزب الأصالة والمعاصرة الاثنين الماضي بمقترح التعديل الخاص بالتسمية والذي جاء ضمن التعديلات التي تقدموا بها ، لتغيير التسمية من ''وكالة المغرب العربي للأنباء'' إلى ''وكالة المغرب الكبير'' أو ''الوكالة المغربية للأنباء''.

وفي هذا الصــدد ، أوضح ''عبد العزيز بنعزوز'' النائب البرلماني والقيادي بحزب الأصالة والمعاصرة في مكالمة هاتفية خص بها ''شوف تيفي'' أن هذا الاقتراح يأتي في الظروف الجديدة التي يعرفها المغرب مع مقتضيات الدستور المغربي الذي تغيرت فيه التسمية من ''المغرب العربي'' إلى ''المغرب الكبير''، مبـــرزا أن هذه التسمية تنطوي أيضا على استجابة للنضالات الجمعوية والحقوقية وهو اجتهاد قابل للنقاش .

هـــذا ومـــن المنتظر أن يعرف مشروع القانون الذي تقدم به الفريق النيابي لحزب ''البام'' الجدل ذاته بخصوص تسمية الوكالة بعد إحالته على مجلس المستشارين، إذ أن فريق الأصالة والمعاصرة يعتزم تقديم مقترح التعديل ذاته الذي قدمه في الغرفة الأولى وتم رفضه من طرف أحزاب التحالف الحكومي.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي المغرب البام حزب الأصالة والمعاصرة

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب | بوليتيك

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب

محمد ولد الرشيد يجتمع بالشبيبة الاستقلالية للمساهمة في استعادة الحزب لموقعه الريادي في المشهد السياسي الوطني والانتخابي | بوليتيك

''محمد ولد الرشيد'' يجتمع بالشبيبة الاستقلالية للمساهمة في استعادة الحزب لموقعه الريادي في المشهد السياسي الوطني والانتخابي

عــاجل: الملك محمد السادس يُتابع ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026 | بوليتيك

عــاجل: '' الملك محمد السادس يُتابع ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026''

المجلس الحكومي يسلط الضوء على مشاريع قوانين إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية | بوليتيك

المجلس الحكومي يسلط الضوء على مشاريع قوانين إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | العادة السرية /التغذية و مشاهدة الأفلام الإباحية..أسباب الضعف الجنسي عند الرجال | خارج البلاطو
منذ 59 دقيقة

بالفيديو | العادة السرية /التغذية و مشاهدة الأفلام الإباحية..أسباب الضعف الجنسي عند الرجال

الفنان اللبناني عامر زيان يختار المغرب لتصوير آخر فيديو كليب..كنقلب على زوجة و تكون مغربية ( فيديو+ كواليس التصوير) | خارج البلاطو

الفنان اللبناني عامر زيان يختار المغرب لتصوير آخر فيديو كليب..كنقلب على زوجة و تكون مغربية ( فيديو+ كواليس التصوير)

صديق أيمن السرحاني يكشف كل شيئ..الأغاني اللي كيغني أيمن ماشي ديالو وكولشي واضح | بــووز

صديق أيمن السرحاني يكشف كل شيئ..الأغاني اللي كيغني أيمن ماشي ديالو وكولشي واضح

بالفيديو..حزب إلياس العماري يتضامن مع الأحرار و يُطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في تصريحات بنكيران المثيرة | بــووز

بالفيديو..حزب إلياس العماري يتضامن مع الأحرار و يُطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في تصريحات بنكيران المثيرة

﻿

آخر المستجدات

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي
منذ 8 دقائق

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير 

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.