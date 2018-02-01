حصري.. نــاصر لارغيت ينقذ مسيرة الطفل الودادي اليتيم ﻿

دخل ناصر لاركيت المدير التقني للفئات العمرية للمنتخب المغربي لكرة القدم، على خط قضية الطفل أيوب الودادي يتيم الوالدين بعد نشر ''شوف تيفي'' روبورتاج خاص حول انقطاعه عن ممارسة هوايته المفضلة داخل

" شوف سبور" : رشيد محمودي

دخل ناصر لاركيت المدير التقني للفئات العمرية للمنتخب المغربي لكرة القدم، على خط قضية الطفل أيوب الودادي يتيم الوالدين بعد نشر "شوف تيفي" روبورتاج خاص حول انقطاعه عن ممارسة هوايته المفضلة داخل مدرسة القلعة الحمراء بسبب وفاة والديه.

وكشف لاركيت في تصريح خاص لـ " شوف سبور"، أنه سيمنح للاعب أيوب فرصة الاندماج في أكاديمية فريق الفتح الرباطي لكرة القدم، خلال الأيام القليلة المقبلة شريطة تفوقه في الاختبار التقني والبدني رفقة فريق الفتيان.

وتابع قائلا :" تأثرت بشدة خلال مشاهدة روبورتاج قناة شوف تيفي بخصوص قضية اللاعب أيوب وسأقدم كل ما لدي ليواصل مسيرته الرياضية".