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انفراد: لقجع يعيد بـــصير للواجهة بهذا القرار

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 15:39 انفراد: لقجع يعيد بـــصير للواجهة بهذا القرار | سبور
انفراد: لقجع يعيد بـــصير للواجهة بهذا القرار
كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة، طالب الإدارة التقنية الوطنية، بإضافة اسم صلاح الدين بصير للائحة الأطر التي وجهت لهم الدعوة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم

شــــوف تيفي:

كشفت مصادر مطلعة لـ''شوف تيفي'' أن فوزي لقجع رئيس جامعة الكرة، طالب الإدارة التقنية الوطنية، بإضافة اسم صلاح الدين بصير للائحة الأطر التي وجهت لهم الدعوة من طرف الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لاجتياز اختبار دبلوم ''كاف برو''

وقالت المصادر ذاتها، إن لقجع علل طلبه بتوفر بصير على شروط التسجيل التي حددتها الجامعة للاعب سابق وهي خوضه لأكثر من 200 مباراة كلاعب محترف، وحمل قميص المنتخب الوطني أكثر من 30 مباراة دولية.

وكان بصير قد اختفى عن الأنظار منذ إقالته من منصبه كمستشار تقني للرئيس السابق للرجاء محمد بودريقة.

‫شوف تيفي

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شــوف تيفي المغرب بصير لقجع الدعوة فوزي دبلوم كاف برو

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