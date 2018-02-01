''محمد ولد الرشيد'' يجتمع بالشبيبة الاستقلالية للمساهمة في استعادة الحزب لموقعه الريادي في المشهد السياسي الوطني والانتخابي ﻿

عقــــد المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية اجتماعا يوم الأربعاء 14 فبراير 2018 ، مع ''محمد ولد الرشيد'' المسؤول عن هيئات الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية.

''شـــوف تيفي''

عقــــد المكتب التنفيذي لمنظمة الشبيبة الاستقلالية اجتماعا يوم الأربعاء 14 فبراير 2018 ، مع ''محمد ولد الرشيد'' المسؤول عن هيئات الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية.

وعبر الكاتب العام للمنظمة في مستهل هذا الاجتماع عن سعادة قيادة المنظمة بهذا اللقاء، الذي جاء بناء على طلب من المكتب التنفيذي خلال اجتماعه المنعقد يوم 18 يناير 2018، وعبر عن بالغ تقديره وشكره لـ'' محمد ولد الرشيد''، والذي سارع إلى التفاعل الإيجابي والبناء مع هذه الدعوة.

وأكد الكاتب العام حسب ''بلاغ'' توصلت ''شوف تيفي'' بنسخة منه ، في مستهل هذا الاجتماع أن المنظمة ومختلف الجمعيات العاملة، تحت لوائها، سوف تجد في محمد ولد رشيد، باعتباره مسؤولا عن هيئات الحزب ومنظماته الموازية وروابطه المهنية، كل الدعم والمساندة.

وعلاوة على ذلك أكد عمر عباسي أن المنظمة انخرطت في قرار قيادة الحزب اعتبار سنة 2018، سنة للتنظيم وهو الأمر الذي عكسه بوضوح البلاغ الصادر عقب اجتماع المكتب التنفيذي يوم 18 يناير 2018.

وقد استمع ''محمد ولد الرشيد'' بإمعان إلى جميع المداخلات، التي تمحورت حول العديد من القضايا والأسئلة المرتبطة بالحياة الحزبية وعلى الخصوص التغيير الذي عرفه الحزب ما بعد المؤتمر الوطني السابع عشر، وانعكاسه على مختلف مكونات الحزب، ومن جانب آخر استفاض أعضاء المكتب التنفيذي في تشريح موضوعي وعميق لواقع منظمة الشبيبة الاستقلالية. وشددوا في هذا الإطار على مبدأ المسؤولية الجماعية وعلى وجوب التطلع إلى المستقبل، والعمل بشكل جماعي تضامني للمساهمة في استعادة الحزب لموقعه الريادي في المشهد السياسي الوطني.

هـــذا و جدد الأعضاء في قيادة المنظمة انخراطهم القوي في الديناميكية التنظيمية والسياسية التي يعرفها الحزب ما بعد المؤتمر 17، وذلك قصد المساهمة في استعادة الحزب لمكانته في المشهد السياسي والانتخابي الوطني.