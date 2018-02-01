خبر سار للجماهير الرجاوية بخصوص المدافع بلمعلم ﻿

كشفت مصادر موثوق بها، أن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، توصل يومه الخميس بوثيقة من لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية الكرة القدم، تفيد أن المدافع إسماعيل بلمعلم يعتبر لاعبا حرا

'' شوف سبور'' : رشيد محمودي

كشفت مصادر موثوق بها، أن فريق الرجاء البيضاوي لكرة القدم، توصل يومه الخميس بوثيقة من لجنة النزاعات التابعة للجامعة الملكية المغربية الكرة القدم، تفيد أن المدافع إسماعيل بلمعلم يعتبر لاعبا حرا وبإمكانه التوقيع لأي فريق في البطولة الاحترافية.

وحسب ذات المصادر فإن اللاعب بلمعلم بإمكانه التوقيع على عقد مبدئي رفقة القلعة الخضراء، على أن يستأنف مشاركته في الاستحقاقات المقبلة بشكل رسمي بداية من الموسم المقبل.

تجدر الإشارة إلى أن بلمعلم يخوض حصصه التدريبية مع المجموعة الرجاوية بموافقة الطاقم التقني وعلى رأسه المدرب الإسباني خوان كارلوس غاريدو.