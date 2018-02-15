مثير وبالصور..شاب حاصل على الإجازة في القانون سافر للبرازيل وخدم حلاق ودار لاباس ﻿

اضطر شاب مغربي يدعى ''حمادي بلحبيب'' البالغ من العمر 25 سنة، إلى السفر من المغرب إلى البرازيل بحثا عن عمل بعد حصوله على الإجازة في القانون، ما مكنه من العمل في محل للحلاقة.

''شوف تيفي''

اضطر شاب مغربي يدعى ''حمادي بلحبيب'' البالغ من العمر 25 سنة، إلى السفر من المغرب إلى البرازيل بحثا عن عمل بعد حصوله على الإجازة في القانون، ما مكنه من العمل في محل للحلاقة.

وحسب موقع '' tribunadoceara'' فإن الشاب المغربي المعروف باسم ''حمادة''، افتتح مؤخرا محله للحلاقة بمدينة فورتاليزا التي حل بها من أجل اكتشاف ثقافة جديدة والقيام بأمور ممنوعة عليه بالمغرب، لتجربة ثقافة جديدة. يعيش بعض ''الحريات'' التي لا يمكن أن يمارسها بالمغرب.

وأوضح الموقع البرازيلي أن هذا الشاب، أحب البرازيل بسبب الحرية التي وجدها بها كالشرب بالشارع، مشيرا إلى أن الشاب المغربي وبعد وصوله للبرازيل وجد صعوبة في العثور على وظيفة بسبب عدم إجادته للبرتغالية، قبل أن يجد عملا في صالون حلاقة.

وأكد المصدر ذاته بأن المدخول المادي للشاب المغربي تحسن تدريجيا، قبل أن يقرر فتح محله الخاص والذي أطلق عليه ''الحلاق الدولي''.