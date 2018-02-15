بالصورة.. زياش ورونار بأحد مطاعم مدينة أمستردام ﻿

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، رفقة حكيم زياش في أحد مطاعم مدينة أمستردام يوم الأحد الماضي.

'' شوف سبور''



تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، صورة هيرفي رونار مدرب المنتخب المغربي لكرة القدم، رفقة حكيم زياش في أحد مطاعم مدينة أمستردام يوم الأحد الماضي.

وتابع رونار مباراة زياش رفقة فريقه أجاكس أمستردام أمام نادي توينتي الأسبوع الماضي، والتي عرفت تألق لاعب المنتخب المغربي بعد قيادة فريقه لتحقيق الفوز برسم الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الهولندي الممتاز .

واستطاع زياش اصطياد ضربة جزاء في ربع الساعة الأخيرة من المباراة ترجمها زميله شوني لإحراز الهدف الثاني وتحقيق الفوز لأجاكس .