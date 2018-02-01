بالفيـــديو .. مشهد مرعب لطفل ذي عامين يسقط على قضبان المترو بإيطاليا ﻿

سقط طفل عمره عامان على قضبان القطار، في محطة مترو ميلانو، وأنقذه شاب يوم الثلاثاء 13 فبراير ، وقفز الشاب، وهو في سن المراهقة من الرصيف، ليعيد الطفل مرة أخرى إلى بر الأمان.

''شــوف تيفي''

سقط طفل عمره عامان على قضبان القطار، في محطة مترو ميلانو، وأنقذه شاب يوم الثلاثاء 13 فبراير ، وقفز الشاب، وهو في سن المراهقة من الرصيف، ليعيد الطفل مرة أخرى إلى بر الأمان.

وفـي هذا الصــدد أظهرت لقطات صوِّرت بدائرة تلفزيونية مغلقة في محطة المترو الطفل وهو يجري ويترك أمه التي كان يجلس بجوارها، ويقفز على القضبان في مسار القطار.

وفــي ذات الوقت اندفعت الأم وركاب آخرون باتجاه القضبان لرؤية ما حدث للطفل، وألقى مراهق يبلغ من العمر 18 عاماً حقيبة ظهره وقفز على الفور لالتقاط الطفل وإعادته إلى أمه، حسب ما أوردته صحيفة ''هاف بوست عربي''.

ووجد المراهق الذي قال فيما بعد إن اسمه لورينزو بيانازا الوقتَ لالتقاط لعبة الطفل من فوق القضبان، متوقفاً برهة لمراقبة القطار القادم الذي وصل بعد تسعين ثانية.

هـــذا ونُقل الطفل واسمه محمد في وقت لاحق إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية له، وتبين عدم إصابته بجروح.