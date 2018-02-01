 بالفيـــديو .. مشهد مرعب لطفل ذي عامين يسقط على قضبان المترو بإيطاليا ﻿
شوف ميديا

آخر الأخبار

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير 

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات الزيتية في المغرب | بوليتيك

الأمن الغذائي وتقليص الاعتماد على الاستيراد وخلق فرص الشغل أهم أهداف النهوض بقطاع الزراعات

مؤثر و بالفيديو.. حط طوموبيلتو رجع لقا كاميو داخل فيها وهاشنو وقع ليه | بووز

مؤثر و بالفيديو.. حط طوموبيلتو رجع لقا كاميو داخل فيها وهاشنو وقع ليه

مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء | ثقافة و فنون

مثير..اتهام المخرج إدريس الروخ بالاعتداء على طبيبة بمستشفى مولاي يوسف بالبيضاء

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب البام يعتزم خوض معركة سياسية في مجلس المستشارين | بوليتيك

أحزاب التحالف الحكومي ترفض تعديل تسمية وكالة الأنباء الرسمية وحزب ''البام'' يعتزم خوض معركة سياسية

فيديو .. رسالة وليد ازارو و مدرب الاهلي المصري لـلاعبي المنتخب المغربي قبل المونديال الروسي | بووز

فيديو .. رسالة وليد ازارو و مدرب الاهلي المصري لـلاعبي المنتخب المغربي قبل المونديال الروسي

العثماني بين نارين

بالفيـــديو .. مشهد مرعب لطفل ذي عامين يسقط على قضبان المترو بإيطاليا

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 15:15 بالفيـــديو .. مشهد مرعب لطفل ذي عامين يسقط على قضبان المترو بإيطاليا | دولي
بالفيـــديو .. مشهد مرعب لطفل ذي عامين يسقط على قضبان المترو بإيطاليا
سقط طفل عمره عامان على قضبان القطار، في محطة مترو ميلانو، وأنقذه شاب يوم الثلاثاء 13 فبراير ، وقفز الشاب، وهو في سن المراهقة من الرصيف، ليعيد الطفل مرة أخرى إلى بر الأمان.

''شــوف تيفي''

سقط طفل عمره عامان على قضبان القطار، في محطة مترو ميلانو، وأنقذه شاب يوم الثلاثاء 13 فبراير ، وقفز الشاب، وهو في سن المراهقة من الرصيف، ليعيد الطفل مرة أخرى إلى بر الأمان.

وفـي هذا الصــدد أظهرت لقطات صوِّرت بدائرة تلفزيونية مغلقة في محطة المترو الطفل وهو يجري ويترك أمه التي كان يجلس بجوارها، ويقفز على القضبان في مسار القطار.

وفــي ذات الوقت اندفعت الأم وركاب آخرون باتجاه القضبان لرؤية ما حدث للطفل، وألقى مراهق يبلغ من العمر 18 عاماً حقيبة ظهره وقفز على الفور لالتقاط الطفل وإعادته إلى أمه، حسب ما أوردته صحيفة ''هاف بوست عربي''.

ووجد المراهق الذي قال فيما بعد إن اسمه لورينزو بيانازا الوقتَ لالتقاط لعبة الطفل من فوق القضبان، متوقفاً برهة لمراقبة القطار القادم الذي وصل بعد تسعين ثانية.

هـــذا ونُقل الطفل واسمه محمد في وقت لاحق إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية له، وتبين عدم إصابته بجروح.

‫شوف تيفي

مشرف النشر بشوف تيفي ، أول قناة إلكترونية مغربية يمكنكم تصفح كل مقالات شوف تيفي من هنا

شوف تيفي طفل قضبان إيطاليا

whatsapp
رابط مختصر للمحتوى :

إقرأ أيضا

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

اكتشاف جزيرة جديدة بعد ذوبان الجليد في أرخبيل نوفايا زيمليا في المحيط المتجمد الشمالي | دولي

اكتشاف جزيرة جديدة بعد ذوبان الجليد في أرخبيل ''نوفايا زيمليا'' في المحيط المتجمد الشمالي

يا ربي السلامة..زوجة قتلات راجلها ليلة عيد الحب بعد 5 أشهر من زواجهما | دولي

يا ربي السلامة..زوجة قتلات راجلها ليلة عيد الحب بعد 5 أشهر من زواجهما

﻿

أحدث حلقات برنامجنا

بالفيديو | العادة السرية /التغذية و مشاهدة الأفلام الإباحية..أسباب الضعف الجنسي عند الرجال | خارج البلاطو
منذ 2 ساعات

بالفيديو | العادة السرية /التغذية و مشاهدة الأفلام الإباحية..أسباب الضعف الجنسي عند الرجال

الفنان اللبناني عامر زيان يختار المغرب لتصوير آخر فيديو كليب..كنقلب على زوجة و تكون مغربية ( فيديو+ كواليس التصوير) | خارج البلاطو

الفنان اللبناني عامر زيان يختار المغرب لتصوير آخر فيديو كليب..كنقلب على زوجة و تكون مغربية ( فيديو+ كواليس التصوير)

صديق أيمن السرحاني يكشف كل شيئ..الأغاني اللي كيغني أيمن ماشي ديالو وكولشي واضح | بــووز

صديق أيمن السرحاني يكشف كل شيئ..الأغاني اللي كيغني أيمن ماشي ديالو وكولشي واضح

بالفيديو..حزب إلياس العماري يتضامن مع الأحرار و يُطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في تصريحات بنكيران المثيرة | بــووز

بالفيديو..حزب إلياس العماري يتضامن مع الأحرار و يُطالب رئيس الحكومة بالتدخل العاجل في تصريحات بنكيران المثيرة

﻿

آخر المستجدات

القس تـوتـو يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية | دولي
منذ 13 دقيقة

القس ''تـوتـو'' يتنحى عن تمثيل أوكسفام بعد تورطها في فضيحة جنسية

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا | دولي

بالصور..هذا هو السفاح مرتكب مجزرة مدرسة ولاية فلوريدا

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير  | حوادث و حقوق

شاهد بالفيديو.. لحظة القبض على مشعوذة قرب المحطة الطرقية بأڭادير 

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع | حوادث و حقوق

عـــاجل: شرملات صَحبتها بموس ديال الخضرة فدرب سلطان فكازا وها شنو وقع

﻿

روابط تهمــــك :

للتواصل :

  • شارع ابراهيم الروداني زنقة ابن الصوفي العمارة 4 الشقة 1 المعاريف
  • [email protected]
  • (212) 522996334 / (212) 522996143 / (212) 661233372
  • 212) 522995280

All rights reserved to chouftv.ma © 2018.