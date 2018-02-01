حجز كمية مهمة من مخدر خطير بميناء طنجة ﻿

علم لدى السلطات المحلية لولاية طنجة-تطوان-الحسيمة أن عناصر الدرك الملكي بطنجة تمكنوا يوم الأربعاء بميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع عناصر إدارة الجمارك، من حجز 25 مليون حبة من دواء ''ترامادول'' (225

''شوف تيفي''

علم لدى السلطات المحلية لولاية طنجة-تطوان-الحسيمة أن عناصر الدرك الملكي بطنجة تمكنوا يوم الأربعاء بميناء طنجة المتوسط، بتعاون مع عناصر إدارة الجمارك، من حجز 25 مليون حبة من دواء ''ترامادول'' (225 ميليغرام) مخبأة في علب كرتون داخل حاوية.

وأوضح المصدر أن هذه الأدوية، القادمة من آسيا، كانت موجهة لبلد إفريقي، مضيفا أنه تم فتح تحقيق تحت إشراف النيابة العامة المختصة، للكشف عن ارتباطات الشبكة المتورطة في هذا الاتجار الدولي غير المشروع.

وقد تم إرسال عينة من الدواء المحجوز إلى معهد علوم الأدلة الجنائية التابع للدرك الملكي من أجل القيام بمزيد من التحليلات.

وفي عمليات سابقة سنة 2017، كان الدرك الملكي قد حجز أكثر من 40 مليون حبة وكبسولة ''ترامادول'' مخبأة في حاويات أثناء عبورها بميناء طنجة المتوسط قادمة من آسيا في اتجاه دول افريقية.