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روسيا جاهزة لاستقبال جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال

بتاريــخ : 15 فبراير 2018 / 14:59 روسيا جاهزة لاستقبال جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال | سبور
روسيا جاهزة لاستقبال جماهير المنتخبات المشاركة في المونديال
أكد أوليغ سافونوف رئيس الوكالة الروسية الاتحادية للسياحة ''روس توريزم''، استعداد المدن الروسية لاستقبال المشجعين لحضور مباريات كأس العالم في روسيا الصيف القادم، و ذلك لوكالة نوفوستي الروسية

''شوف سبور''

أكد أوليغ سافونوف رئيس الوكالة الروسية الاتحادية للسياحة ''روس توريزم''، استعداد المدن الروسية لاستقبال المشجعين لحضور مباريات كأس العالم في روسيا الصيف القادم، و ذلك لوكالة نوفوستي الروسية للأنباء على هامش منتدى الاستثمار الروسي الذي تستضيفه مدينة سوتشي يومي 15 و16 من فبراير الجاري.

وأضاف سافونوف: ''كل شيء جاهز لاستقبال المشجعين، حيث تم توسيع شبكة الخطوط الجوية لتوفير رحلات مباشرة بين المدن الروسية المضيفة للمباريات والدول الأجنبية، وتأمين وتسهيل التنقل داخل الأراضي الروسية عبر عدد كبير من المطارات ومحطات السكك الحديدية والطرق الحديثة والمجددة، مشيرا إلى أنه ببطاقة هوية المشجع تسمح لحاملها بدخول روسيا دون تأشيرة، وسيتم تشغيل قطارات مجانية خاصة لنقل المشجعين بين المدن المستضيفة للمباريات''.

وختم بالقول: ''كأس العالم في روسيا سيكون له تأثير إيجابي على السياحة الوافدة، والمشجعون الذين سيحضرون مباريات البطولة سوف يكتشفون جمال روسيا، ويصبحون أصدقاء لبلادنا، وسيتحدثون لأقاربهم وأصدقائهم عن روعة روسيا وسيشجعونهم على زيارتها''.

وستكون روسيا وجهة لعشاق الساحرة المستديرة عام 2018، باستضافتها بطولة كأس العالم لكرة القدم، لأول مرة في تاريخها في الفترة من الـ14 من يونيو، ولغاية الـ15 من يوليو.

وستقام مباريات البطولة على حلبات 12 ملعبا، في 11 مدينة هي موسكو، وبطرسبورغ، وكالينينغراد، وفولغوغراد، وقازان، وسمارا، وسارانسك، وسوتشي، ويكاترينبورغ، ونيجني نوفغورود، إضافة لمدينة روستوف على نهر الدون.

‫شوف تيفي

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