عناق كريستيانو ونيمار يشعل التكهنات حول مستقبلهما رفقة ريال مدريد و باريس سان جيرمان ﻿

أثار عناق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو مع جوهرة السيليساو نيمار، عقب انتهاء المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الأربعاء، تساؤلات كبيرة في الأوساط الكروية، بشأن مسقبل

"شوف سبور"

أثار عناق نجم ريال مدريد كريستيانو رونالدو مع جوهرة السيليساو نيمار، عقب انتهاء المواجهة التي جمعت الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، أمس الأربعاء، تساؤلات كبيرة في الأوساط الكروية، بشأن مسقبل نيمار و رونالدو .

وأكدت صحيفة "سبورت" أن رونالدو و نيمار، دار بينهما حوار وهما في طريقهما للخروج من الملعب، ما تسبب في إشعال المزيد من التكهنات بشأن مستقبل الثنائي، وذلك في ظل ربط نيمار بإمكانية الانتقال لريال مدريد الصيف المقبل، والحديث عن إدراج رونالدو في صفقة حصول الميرنغي على النجم.



ويذكر أن ريال مدريد، تمكن من التغلب على ضيفه الباريسي 3-1 في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، وتقام مباراة الإياب في الـ6 من مارس المقبل في باريس.