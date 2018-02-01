جامعة الكرة تنخرط لإعداد استراتيجية للتنمية المستدامة ﻿

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انخراطها لإعداد استراتيجية للتنمية المستدامة سترتكز على عدد من الرهانات التي حددتها مسبقا، والتي ستقوم بتأكيدها من خلال مقاربة تشاركية تعتمد على التشاور

'' شوف سبور''

قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم انخراطها لإعداد استراتيجية للتنمية المستدامة سترتكز على عدد من الرهانات التي حددتها مسبقا، والتي ستقوم بتأكيدها من خلال مقاربة تشاركية تعتمد على التشاور مع مختلف الأطراف المعنية.

وذكر الموقع الرسمي للجامعة، أن من بين هذه الرهانات التي ستعتمدها هذه الاستراتيجية، ضبط وتخفيض التأثيرات المباشرة أو غير المباشرة لأنشطة الجامعة على البيئة والتغير المناخي، وكذا تقوية نمط الحكامة داخل جامعة مواطنة ومنفتحة أكثر، فضلا عن المساهمة بشكل أكبر في الاندماج الاجتماعي.

وحسب ذات المصدر، فإن المكتب المديري برئاسة فوزي لقجع يسعى لبلورة هذه الاستراتيجية التي تتوفر على عدة مزايا لا سيما تجديد وتقوية الروابط مع الشركاء الدوليين، والالتزام بالمعايير الدولية في مجال التنمية البشرية داخل النظام التسييري للجامعة.