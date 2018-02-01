اكتشاف جزيرة جديدة بعد ذوبان الجليد في أرخبيل ''نوفايا زيمليا'' في المحيط المتجمد الشمالي ﻿

أفادت وسائل إعلام روسية ،اليوم الخميس ، أنه تم اكتشاف جزيرة جديدة ظهرت بعد ذوبان الجليد في الأرخبيل الروسي ''نوفايا زيمليا'' (الأرض الجديدة) ،في المحيط المتجمد الشمالي .

''شوف تيفي''



أفادت وسائل إعلام روسية ،اليوم الخميس ، أنه تم اكتشاف جزيرة جديدة ظهرت بعد ذوبان الجليد في الأرخبيل الروسي ''نوفايا زيمليا'' (الأرض الجديدة) ،في المحيط المتجمد الشمالي .

وأضافت أن طالبين من مقاطعة موسكو أرتيوم ماكارينكو وفاليري ساينكأن من بعثة الأقاليم المشتركة، في إطار مشروع شركة '' ريس كاسات '' ، اكتشفا الجزيرة الجديدة (مساحتها 410×780 مترا)، خلال دراستهما للصور التي التقطتها الأقمار الاصطناعية ''كانابوس '' ، وتم الإعلان عن اكتشافهما، كما تم تقديم طلب رسمي مع الوثائق اللازمة لتسجيل هذا الموقع الجغرافي الجديد لدى الجمعية الجغرافية الروسية ، حسب ما أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء.

وأوضح المصدر ذاته أن بيانات الرصد تؤكد أن هذه الجزيرة تكونت، في دجنبر 2017، نتيجة تراجع الجزء الأمامي لجبل فيلكيتسكي الجليدي، وانهيار الجسر الجليدي الذي يربطه بالجزيرة .

يشار إلى أن طلاب المدارس سبق وأن اكتشفوا، سنة 2016، جزيرة جديدة في الخليج القريب من جليد فيز .

ووفقا للمؤسسة الروسية ''روسكوسموس'' ،التي تعنى بهذه الابحاث والاكتشافات ، فإن ظهور هذه الجزر يدل على تسارع ذوبان جليد ''نوفايا زيمليا''، حيث تفيد حسابات 2001/1915 بتضاعف المعدل السنوي لتقلص مساحة طبقة الجليد ،مقارنة بما كان خلال سنوات 2001/1959 .