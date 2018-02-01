العثــور على ''ولــد'' و'' بـنت'' قاصرين جثتين هامدتين يـوم ''عيد الحب'' بشقة مخصصة لممارسة الدعارة بمولاي يعقوب.. (تفاصيل صادمة) ﻿

علمـــت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي ، التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب فتحت أمس الأربعاء تحقيقا في ظروف وملابسات العثور على قاصرين اثنين جثتين هامدتين بإحدى الشقق المخصصة للدعارة بمنتجع

''شــوف تيـفي''

علمـــت ''شوف تيفي'' أن مصالح الدرك الملكي ، التابعة ترابيا لإقليم مولاي يعقوب فتحت أمس الأربعاء تحقيقا في ظروف وملابسات العثور على قاصرين اثنين جثتين هامدتين بإحدى الشقق المخصصة للدعارة بمنتجع مولاي يعقوب.

وأفـــادت مصــادر محلية لــ''شوف تيفي'' أن أسباب الحادث لها علاقة باستعمال الأقراص المهلوسة وتناول نسبة كبيرة من المخدرات أثناء تواجدهما بشقــة والد الشاب المعروفة بأوساط مولاي يعقوب أنها تستعمل كشقة للكراء وسبق وتقدمت الساكنة بعدة شكايات على أساس أنها تستعمل لممارسة الدعارة.

وأضـــافت ذات المصادر أن وكيل الملك لم يعط الأمر بالدفن لحد اللحظة، حيث أحال جثتيهما على مستودع الأموات بالمستشفى الإقليمي الغساني من أجل إخضاعهما للتشريـــح الطبي.