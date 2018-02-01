عــاجل: '' الملك محمد السادس يُتابع ملف ترشيح المغرب لكأس العالم 2026'' ﻿

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المنتخبة والفعاليات المدنية والرياضية والثقافية وكذا الإعلامية، إلى دعم ترشيح المغرب لكأس العام 2026.

''شوف تيفي''

دعا رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، كافة القطاعات الوزارية والمؤسسات المنتخبة والفعاليات المدنية والرياضية والثقافية وكذا الإعلامية، إلى دعم ترشيح المغرب لكأس العام 2026.

وأوضح رئيس الحكومة، في افتتاح المجلس الحكومي الأسبوعي المنعقد يوم الخميس 2018، أن الحكومة مجندة مع اللجنة المكلفة بدعم ترشيح المغرب، وأنها ستفي بجميع الالتزامات الضرورية للفوز بهذا الترشيح، داعيا كافة القطاعات الوزارية وجل المؤسسات المعنية إلى المشاركة في إنجاح هذا الورش، الذي يتابعه الملك عن كثب.

وأوضح سعد الدين العثماني أن الحكومة تدعم البرنامج الغني الذي أعدته اللجنة المكلفة بملف ترشيح المغرب، كما شدد على أن حكومته ستتفاعل معه إيجابيا بتقديم الاقتراحات والملاحظات الضرورية، قائلا: ''القطاعات الحكومية المعنية والجامعات الرياضية ستكون في الصورة ولدينا أمل كبير في أن ننجح''.