المجلس الحكومي يسلط الضوء على مشاريع قوانين إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية ﻿

في إطار مدارسة المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 15 فبراير 2018، تم تسليط الضوء على مشاريع قوانين تتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.

"شوف تيفي"

في إطار مدارسة المجلس الحكومي، المنعقد اليوم الخميس 15 فبراير 2018، تم تسليط الضوء على مشاريع قوانين تتعلق بإحداث المقاولات بطريقة إلكترونية.

وفي هذا الصدد قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إن هذه المشاريع تبقى ذات أهمية استراتيجية لأنها تهم إحداث المقاولات بطريقة إلكترونية، و"هذا يدخل في إطار عملية التحديث والرقمنة التي تقوم بها الحكومة على مستوى مختلف الخدمات، وهو التحول الذي يطال عددا من مشاريع القوانين".

كما وعد رئيس الحكومة بإدراج مشاريع قوانين أخرى تسير في السياق نفسه، وتتجلى أهميتها في "اختصار الوقت والجهد والإمكانيات المالية، لأننا نريد أن نشجع على خلق إحداث المقاولات وتشجيع رجال الأعمال والمستثمرين، وبالتالي تحسين مناخ الأعمال ومناخ المقاولة، الأمر الذي سيؤدي إلى رفع مستوى تنافسية الاقتصاد الوطني والمقاولة".