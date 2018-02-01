رئيس الحكومة يشكر جنود الخفاء الذين تعبئوا لفك عزلة المحاصرين بالثلوج في عدد من مناطق المملكة المغربية ﻿

جـــدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، شكره لمن وصفهم بجنود الخفاء من الذين سهروا على فك العزلة عن المواطنين الذين حوصروا بالثلوج خلال الأسابيع الماضية في عدد من المناطق.

"شوف تيفي"

جـــدد رئيس الحكومة، الدكتور سعد الدين العثماني، شكره لمن وصفهم بجنود الخفاء من الذين سهروا على فك العزلة عن المواطنين الذين حوصروا بالثلوج خلال الأسابيع الماضية في عدد من المناطق.

وأوضـــح رئيس الحكومة، خلال كلمته الافتتاحية للاجتماع الأسبوعي للمجلس الحكومي المنعقد يوم الخميس 15 فبراير 2018، أن عددا من الموظفين والعاملين من مختلف المصالح الوزارية والإدارية والمؤسساتية، "اشتغلوا في ظروف حرجة بعدد من المناطق التي عرفت، خلال الأسابيع الماضية، تساقطات ثلجية غير مسبوقة".

وخصّ رئيس الحكومة بالذكر السلطات الإقليمية والمحلية والإدارات الخارجية في عدد من الوزارات، في مقدمتها وزارة الداخلية التي أشرفت على هذا الورش مركزيا، ووزارات التجهيز والنقل والصحة والتربية الوطنية والفلاحة، وكتابة الدولة المكلفة بالماء ، موجها التحية، في الآن نفسه، إلى عناصر الدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية والقوات المساعدة وغيرها من الجهات التي "بذلت مجهودا كبيرا لفك العزلة وإيصال المساعدات والاعتناء بعدد من المناطق التي كانت محاصرة بالثلوج، إلى جميع هؤلاء أوجه الشكر الجزيل".

وبعد أن ذكّر بالتعليمات الملكية القاضية برفع مستوى التعبئة من قبل جميع القطاعات وبذل الجهود لنجدة المواطنين، أوضح رئيس الحكومة بأن جميع الإدارات والمؤسسات المعنية تعبأت تعبئة خاصة، وقال إنها كانت في مستوى الاستجابة لهذه التعليمات الملكية لفك العزلة عنهم في مختلف المناطق، مشيرا إلى أنه كرئيس الحكومة يتابع مباشرة وبشكل شبه يومي وباستمرار وضع المواطنين في المناطق المحاصرة بالثلوج.

وبهذا الخصوص، شدد سعد الدين العثماني على أن حكومته سبق أن أعلنت عن وضع برنامج كان مسطرا قبل مرحلة تساقط الثلوج، يهم 22 إقليما بها 1205 دوارا و"الحمد لله كان العمل دؤوبا، ومن الطبيعي أنه في حال تساقط الثلوج بكثافة وبطريقة غير منتظرة أن تقطع الطرقات في فترة معينة وتسجل للأسف، بعض الخسائر".