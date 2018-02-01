هام للمغاربة..فيسبوك يطلق هذه الخدمة الجديدة بالمغرب ﻿

انطلقت رسمیا على موقع فیسبوك خدمة التسوق الإلكتروني marketplace الجديدة باللغة العربیة ، للمستخدمین في ثلاث دول عربیة ھي المغرب ومصر والجزائر.

"شوف تيفي"

انطلقت رسمیا على موقع فیسبوك خدمة التسوق الإلكتروني marketplace الجديدة باللغة العربیة ، للمستخدمین في ثلاث دول عربیة ھي المغرب ومصر والجزائر.

وحسب موقع البلاد الجزائري فإن المنصة الجديدة باللغة العربیة، تتوفر على الھواتف الذكیة والحواسیب، ومن المنتظر أن يتم إطلاقھا لمستخدمي نظام iOS وأندرويد خلال الأسابیع القلیلة المقبلة، وقد تم إطلاق منصة ”ماركت بلیس“ للمستخدمین في الولايات المتحدة عام 2016 ،وھي متوفرة حالیاً في 51 دولة، ويسمح استخدامھا للفئات العمرية من سن 18 عاما وما فوق، وبذلك تعتبر كل من مصر والجزائر والمغرب من أوائل الدول العربیة التي يتم تفعیل المنصة الجديدة فیھا.

وأكد الموقع المذكور أن المنصة الجديدة، تتيح للمستخدمین عرض الأصناف والبحث عنھا بغرض البیع أوالشراء، وتحديد خیارات البحث بحسب الموقع والسعر أو الفئة، مثل المفروشات والإلكترونیات والأجھزة الأخرى، وتتیح المنصة للبائع والمشتري إمكانیة التواصل مع بعضھما مباشرة من خلال فيسبوك مسنجر، والاتفاق على قیمة الصفقة.