حسبان يحفز لاعبيه بمنحة خاصة قبل مواجهة الجيش الملكي ﻿

أكدت مصادر مطلعة لـ'' شوف سبور''، أن سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء الرياضي، قرر تخصيص منحة خاصة للاعبيه من أجل تحقيق الفوز على الجيش الملكي خلال المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل بالمركب الرياضي

"شوف سبور"

أكدت مصادر مطلعة لـ" شوف سبور"، أن سعيد حسبان، رئيس فريق الرجاء الرياضي، قرر تخصيص منحة خاصة للاعبيه من أجل تحقيق الفوز على الجيش الملكي خلال المباراة التي ستجمعهما الأحد المقبل بالمركب الرياضي مولاي عبد الله في الرباط، بداية من الساعة الثالثة عصرا، لحساب الجولة 17 من البطولة الاحترافية.

وكشفت نفس المصادر، أن الرئيس الحالي وعد اللاعبين بتخصيص منحة 10 آلاف درهم لكل لاعب مقابل الفوز على الجيش للبقاء في دائرة المنافسة على لقب البطولة الاحترافية ، حيث يتصدر حاليا الفريق الأخضر الترتيب بـ31 نقطة.